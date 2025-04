Clarissa Selassié posta una vecchia foto in cui spunta Manuel Bortuzzo e lo scatto fa in breve il giro del web

Dopo aver promesso di raccontare la verità su sua sorella Lulù e Manuel Bortuzzo, Clarissa Selassié posta una vecchia foto in cui spunta proprio il campione olimpico.

Clarissa Selassié pronta a raccontare la sua verità

A seguito della sentenza giunta per Lulù, condannata per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, Clarissa Selassié in questi giorni ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua. La Principessa si è così schierata dalla parte di sua sorella e ha annunciato che a breve avrebbe raccontato la sua verità. L’ex Vippona del GF Vip 6 infatti, facendo intendere che ci sarebbero tanti retroscena da rivelare, ha affermato senza peli sulla lingua:

“La verità non si cancella. Nessuno ci vieta di dirla, nessuno vieta a me di parlare. E io non lo faccio solo per supportare mia sorella, anche se sarò sempre dalla sua parte. Lo faccio perché la verità merita di essere ascoltata. E adesso saremo noi a parlare”.

Nelle ultime ore così sembrerebbe che Clarissa Selassié abbia mantenuto la promessa e che abbia iniziato a mostrare la sua verità al pubblico. La Principessa ha infatti postato sui social una vecchia foto, risalente al 2 novembre 2023, in cui spunta nientemeno che Manuel Bortuzzo. Nel riflesso della finestra infatti si vede chiaramente il campione olimpico e naturalmente lo scatto ha fatto in breve il giro del web.

Clarissa dunque avrebbe voluto dimostrare, come annunciato già mesi fa, che per lungo tempo Lulù e Manuel avrebbero avuto una relazione segreta, andata avanti per anni. Nel mentre Bortuzzo, come ha fatto sapere il suo legale, attualmente non sembrerebbe essere intenzionato a rompere il silenzio. Il nuotatore infatti non starebbe vivendo bene questo delicato momento e si starebbe prendendo tempo per sé stesso prima di voltare definitivamente pagina e di lasciarsi alle spalle questo capitolo della sua vita.