Giovanni Ciacci ha mostrato il suo cambiamento, raccontando di aver perso 70 kg in un anno e mezzo.

Giovanni Ciacci ha perso 70 chili in un anno e mezzo. Un percorso molto importante, di cui ha voluto parlare apertamente nel programma di Caterina Balivo.

Giovanni Ciacci è dimagrito di 70 kg: il percorso che ha affrontato

Giovanni Ciacci si mostra oggi profondamente cambiato. L’hair stylist e volto televisivo ha raccontato di aver perso ben 70 chili nell’arco di un anno e mezzo, un percorso importante che gli ha permesso di ritrovare il benessere e di modificare radicalmente il proprio rapporto con il cibo. Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Ciacci ha parlato apertamente della sua esperienza, spiegando di dover perdere ancora una decina di chili per raggiungere il suo obiettivo finale.

Il noto esperto di costume e televisione ha spiegato di sentirsi oggi molto meglio sia dal punto di vista fisico sia da quello psicologico. Un cambiamento che ha interessato non soltanto il peso corporeo, ma anche le sue abitudini quotidiane.

A rendere possibile questo importante dimagrimento è stato un percorso terapeutico seguito sotto stretto controllo medico. Ciacci ha infatti rivelato di utilizzare i nuovi farmaci agonisti del GLP-1, medicinali che agiscono sui meccanismi della fame e della sazietà, contribuendo a ridurre il cosiddetto food noise, ovvero quel continuo desiderio di mangiare che spesso accompagna chi soffre di obesità o disturbi metabolici. “Ho scoperto cosa significhi mangiare frutta e verdura, alimenti che non avevo mai mangiato e che adesso sento il bisogno di consumare“, ha raccontato. Anche il rapporto con alcuni cibi tradizionalmente più calorici è cambiato: “Se mi viene voglia di una pizza, oggi riesco a mangiarne poco più della metà e poi fermarmi“.

Giovanni Ciacci dimagrito di 70 kg: la terapia e i farmaci

Giovanni Ciacci ha voluto sottolineare l’importanza di non affrontare questo percorso in autonomia. L’hair stylist è infatti seguito costantemente dal proprio medico di base e da una nutrizionista, figure fondamentali per monitorare i risultati e garantire la sicurezza del trattamento. Nel suo caso, inoltre, i farmaci sono interamente a carico del Servizio sanitario nazionale. Il volto televisivo soffre, infatti, di diabete e ipertensione, due patologie che rendono indicata la prescrizione di questi medicinali.

Negli ultimi anni diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno raccontato di aver intrapreso percorsi simili con medicinali come Ozempic e Mounjaro, utilizzati sotto controllo medico per favorire una significativa riduzione del peso corporeo. Per chi soffre di determinate patologie metaboliche, il trattamento può essere coperto dal Servizio sanitario nazionale. Diversa, invece, la situazione di chi utilizza questi farmaci esclusivamente per dimagrire. In questi casi il costo della terapia è generalmente a carico del paziente e può variare indicativamente tra i 300 e i 600 euro al mese, a seconda del medicinale prescritto e del dosaggio necessario. La testimonianza di Giovanni Ciacci mette così in luce non soltanto un importante cambiamento fisico, ma anche il percorso di consapevolezza e di educazione alimentare che può accompagnare un dimagrimento significativo quando viene affrontato con il supporto di professionisti e in un contesto medico adeguato.