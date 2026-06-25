Nel numero di Novella 2000 in edicola, la tecnica della make-up artist per realizzare il sun kissed: un trucco perfetto e luminoso che fa venir voglia di mare

Con l’arrivo della bella stagione vogliamo tutti sfoggiare una pelle dorata e luminosa, come dopo un weekend al mare o in montagna. Ecco quindi una tecnica, quella del sun kissed, per ricreare quel “tocco di sole” col make-up, senza esporre il viso ai danni dei raggi UV.

Sun kissed, un look che sa di estate

L’effetto pelle baciata dal sole è una tecnica make-up che prevede di applicare bronzer e blush nei punti più sporgenti del viso, come fronte, zigomi , dorso del naso e mento.

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Come realizzarlo

Dopo la skincare routine quotidiana, applicate una BB cream o un fondotinta leggero, senza fissare con la cipria. Prendete un bronzer (in crema o polvere) e sfumate le tempie, gli zigomi, le mascelle ed il mento. Concludete massaggiando un po’ di prodotto sul centro della fronte e il dorso del naso. Ripassate con pochissimo blush corallo o pesca, insistendo prevalentemente sulla parte centrale.

La make-up artist spiega benissimo come fare nel suo articolo (dove parla anche del sun stripping) sul cartaceo di Novella 2000 attualmente in edicola, e nel video tutorial sulla pagina Instagram @novella2000_official.

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