Poche settimane fa Andrea Damante ha annunciato che sta per diventare padre per la prima volta. Nelle ultime ore pare essere arrivata la conferma che anche Giulia De Lellis sia in dolce attesa. I due ex innamorati dunque diventeranno genitori nello stesso periodo, ma con persone diverse.

La curiosa casualità che ha coinvolto Giulia De Lellis e Andrea Damante

Tutti di certo ricordano che in passato Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno vissuto una bellissima storia d’amore. I due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e dopo aver lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi hanno dato il via a una lunga relazione, venendo sostenuti e supportati da milioni di fan. Le cose tuttavia non sono terminate nel migliore dei modi e da ormai diversi anni Giulia e Andrea si sono detti addio, pur rimanendo in buoni rapporti.

Da quel momento sia la De Lellis che Damante hanno voltato pagina e col passare del tempo hanno avuto altre relazioni. Attualmente l’influencer è sentimentalmente legata a Tony Effe, mentre il deejay da tempo fa coppia fissa con Elisa Visari. Proprio questi ultimi due poche settimane fa hanno annunciato che a breve diventeranno genitori del loro primo figlio e naturalmente la notizia ha fatto discutere il web. Come se non bastasse solo nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata conferma che anche l’ex corteggiatrice sia in dolce attesa.

Per una strana casualità dunque Giulia De Lellis e Andrea Damante diventeranno genitori nello stesso periodo, tuttavia con persone diverse. Pur trattandosi ovviamente di una coincidenza, l’accaduto non è passato inosservato sui social, dove gli utenti si stanno letteralmente sbizzarrendo.

Giulia e Tony Effe nel mentre a oggi non hanno ancora ufficializzato la gravidanza dell’influencer. Tuttavia nelle prossime ore potrebbe arrivare il lieto annuncio che tutti attendono con ansia.