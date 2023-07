NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Giulia De Lellis

La polemica che ha travolto Giulia De Lellis in questi giorni l’ha portata a intervenire con una storia su Instagram

L’intervento di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sta raccontando la sua vacanza in Medio Oriente in compagnia del fidanzata Carlo Gussalli Beretta. La coppia ha raggiunto Israele e, come d’abitudine l’influencer sta informando i follower dei suoi spostamenti. Poi l’immagine dell’incontro con il Presidente israeliano, Isaac Herzog ha sollevato un polverone.

Per ragioni politiche, vista la controversa figura del Capo di Stato con cui ha scattato la foto, la visita di Giulia De Lellis ha suscitato indignazione sul web. Una polemica che si è protratta per giorni e ha spinto l’ex volto di Uomini e Donne a intervenire. Con una storia Instagram Giulia ha voluto fare chiarezza, precisando di voler mettere tutto per iscritto ed evitare fraintendimenti:

“Nel racconto del mio viaggio in Israele c’era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico. Anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato”.

Nel suo messaggio chiarificatore, Giulia De Lellis ha aggiunto: “Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata. O più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda. Vedere così tanta aggressività e odio da parte di chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge. Ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio”.

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Nonostante questa spiegazione però parte del web non sembra essere convinto delle parole dell’influencer. Se qualcuno continua a pensarla così e insistere sulla faccenda, c’è anche l’altra faccia della medaglia. Altri ritengono che con queste parole Giulia De Lellis abbia più responsabilmente affrontato l’argomento e le conseguenze sicuramente inattese della sua visita in Israele.

Vedremo se Giulia interverrà o preferirà invece chiuderla qui.