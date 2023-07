NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Temptation Island

Le indiscrezioni sulla coppia di Temptation Island

Mancano due giorni al gran finale di Temptation Island, dove scopriremo il destino delle ultime due coppie rimaste in gioco (che non hanno raggiunto però i 21 giorni). Sempre nella medesima puntata sapremo cosa è accaduto dopo. Chi sta ancora insieme e chi, invece, ha deciso di interrompere il proprio rapporto?

Se su Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sembrano esserci segnali positivi dopo il chiarimento al secondo falò di confronto, potrebbe non essere lo stesso per altri due fidanzati. Parliamo di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che a Temptation Island hanno messo a dura prova il loro rapporto. Lui avvicinandosi alla single Greta Rossetti, lei accanto al tentatore Igor Zeetti. Al falò di confronto Mirko e la sua fidanzata Perla hanno interrotto la loro storia, scontrandosi dopo i filmati visti e le situazioni che si sono verificate nei rispettivi villaggi. Entrambi si sono recriminati cose a vicenda.

Ma adesso? Le voci sulla coppia di Temptation Island circolano ma sono tutte da prendere con le pinze. Come riportato su Linea diretta 24, pare ci siano più correnti di pensiero, molto contrastanti tra loro. Qualcuno parla di presunto riavvicinamento a sorpresa. Ma non è finita. Dopo il TikTok sospetto condiviso dalla single Greta, si pensa che Mirko abbia iniziato con lei una frequentazione. Si dice persino che lui l’abbia raggiunta a Milano per stare insieme.

Sempre stando ai rumor, diverso sarebbe il discorso su Perla. Il sito infatti sostiene che la ragazza dopo Temptation Island non si sarebbe sentita pronta a intraprendere una nuova conoscenza e quindi avrebbe chiuso con Igor. Secondo tanti sarebbe ancora molto ferita per la rottura con Mirko e avrebbe così raggiunto i genitori a Salerno.

Ribadiamo che si tratta di indiscrezioni e non vi è certezza a riguardo. Non ci resta che attendere lunedì per scoprire cosa succederà a Temptation Island e se ci saranno o meno delle conferme a seguito di queste voci.