Ieri pomeriggio si è tenuta la prima sfida ufficiale tra Vita in Diretta e Dentro la Notizia. Ma cosa è accaduto e chi ha vinto la gara di ascolti? Ecco tutti i numeri registrati dai due programmi di informazione.

Vita in Diretta contro Dentro la Notizia

Ieri pomeriggio su Rai 1 Alberto Matano è tornato in onda con la nuova edizione di Vita in Diretta. Il fortunato programma quest’anno vanta uno studio tutto nuovo ed è pronto a tenere compagnia ai telespettatori della rete pubblica giorno dopo giorno. Nel mentre proprio ieri, con il ritorno della trasmissione, è ufficialmente partita la sfida con Dentro la Notizia, la nuova trasmissione di informazione condotta da Gianluigi Nuzzi che ha preso il posto di Pomeriggio Cinque, che ha definitivamente chiuso i battenti. I due show dunque per tutta la stagione televisiva si daranno battaglia e nei prossimi mesi di certo ne vedremo di belle.

Il pubblico intanto attendeva con ansia di scoprire chi avrebbe vinto la prima gara di ascolti e poco fa è arrivata la risposta. Questa mattina sono stati infatti rivelati i dati relativi ai due programmi. Ma cosa è accaduto dunque? Andiamo a scoprirlo.

A vincere la prima sfida è stato Alberto Matano con Vita in Diretta. La trasmissione ha infatti totalizzato 1.575.000 spettatori con il 20.8% di share. Su Canale 5 invece Dentro la Notizia ha raggiunto 1.122.000 spettatori pari al 16.5% di share nella prima parte e 1.086.000 spettatori (14.6%) nella seconda parte.

Trionfo dunque per Rai 1, che porta a casa la vittoria. Grande soddisfazione anche per Alberto Matano e tutta la sua squadra, che da settimane sta lavorando alla nuova edizione della trasmissione. Oggi nel mentre proprio il conduttore festeggia il suo 53esimo compleanno e a lui facciamo i nostri migliori auguri.