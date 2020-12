Ecco l’abito e le scarpe indossati da Giulia Salemi durante la puntata di ieri del GF Vip: il costo e cosa c’è da sapere!

Le puntate del Grande Fratello Vip offrono spunti non solo per quel che riguarda liti, confronti e chiarimenti, ma si parla tanto anche dei look dei vipponi. Tra i tanti outfit che hanno attirato l’attenzione quello di Giulia Salemi, che durante la messa in onda ha indossato un abito e delle scarpe davvero incantevoli.

I più curiosi sono andati immediatamente a capire i brand e il costo complessivo dei capi d’abbigliamento scelti dall’influencer per il consueto doppio appuntamento settimanale. Ebbene grazie a Manuel Di Gioia, che scova tutti i look dei vipponi, abbiamo scoperto che l’abito di Giulia Salemi è firmato Saint Laurent e il costo complessivo si aggira intorno a Euro 2,490, mentre le scarpe sono griffate Le Silla e costano Euro 546.

Look Giulia

Abito Saint Laurent €2490

Scarpe Le Silla €546

#GFVIP pic.twitter.com/0ACwSVDFSQ — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 14, 2020

Ecco la foto di Giulia Salemi ieri sera nel corso della puntata del GF Vip.

Il look di Giulia Salemi

E a voi piace il suo look? Preferite l’abito o le sue scarpe?

Intanto per Giulia Salemi ieri è stata una puntata ricca di emozioni. Andiamo a rivedere perché…

Giulia Salemi e l’emozionante incontro con papà Mario

Questi giorni sono stati particolarmente duri per Giulia Salemi. L’influencer è parsa un po’ cupa e meno giocosa rispetto a come la conosciamo di solito. Ad incentivare ancor di più il suo malessere anche la lite con Dayane Mello, fortunatamente risolta con un abbraccio sincero, che ha azzerato qualsiasi incomprensione.

Proprio con Dayane, Giulia ha fatto spesso discorsi molto profondi, dove si è messa a nudo, raccontando tanto della sua vita privata. Vista la delicata situazione, il GF Vip ha fatto una carezza alla giovane influencer, facendole incontrare suo padre. Proprio con il signor Mario, Giulia si è ritrovata dopo l’esperienza del suo primo GF.

Rispetto alla sua passata avventura, Giulia Salemi è cambiata tanto e risulta un po’ più trattenuta nel lasciarsi andare a determinate situazioni. Dettaglio che Alfonso Signorini le ha fatto notare. Dalla sua, Giulia è convinta che questo suo cambiamento dipenda dal fatto che sta crescendo e diventando una donna: “Ogni esperienza che faccio mi fortifica e mi cambia, penso di meno a me stessa”. Giulia Salemi, infatti, come spiegato da lei stessa, ha imparato ad ascoltare più gli altri, lavorando tanto sulla sua persona. Precedentemente era più vulnerabile, ora ha creato una corazza per proteggersi. Chiusa questa parentesi, l’influencer è stata mandata nel cucurio, dove ha rivisto suo padre, il quale le ha fatto un bellissimo discorso:

“Eccoci ancora qua dopo 2 anni, sono venuto perché ti ho visto soffrire e piangere con dei sensi di colpa. Sono felice che ti sei confidata con Dayane e la ringrazio per aver tirato fuori quelle sensazioni che ti portavi dentro. Non hai nessuna colpa, tanto meno sei sbagliata. Nessun figlio deve sentirsi così. ”.

Il papà di Giulia Salemi si è assunto le sue responsabilità e ha detto che il suo malessere dipende da lui e le ha così chiesto scusa. Il signor Mario ha elogiato Giulia Salemi e il suo modo di porsi, poi ha scherzato dicendo che i suoi compagni d’avventura sono dei santi a doverla sopportare. E proprio a tal proposito ha voluto darle qualche consiglio:

“Cerca di ascoltare gli altri, non cercare consensi, apprezza quello che ti danno. Sii più donna e meno bambina e fai vedere chi sei”.

Un discorso molto profondo quello del papà di Giulia Salemi, che ha commosso tutti e portato la giovane ad acquisire maggiore sicurezza.

