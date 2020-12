Oggi, martedì 15 dicembre, a Mattino 5, il programma di condotto da Federica Panicucci, era presente Biagio D’Anelli. E, parlando del Grande Fratello Vip, ha lanciato due bombe ruguardanti alcuni protagonisti del reality. La prima riguarda la presunta parentela (alla lontana) tra Samantha De Grenet e Filippo Nardi. La seconda, invece, è riferita a Tommaso Zorzi e ad una sua presunta relazione molto breve avvenuta poco prima della sua entrata nella casa.

Andando nel dettaglio, Biagio D’Anelli ha riferito quanto segue:

Tommaso Zorzi nel 2016 ha perso la testa, e secondo me è ancora innamorato, per un modello bellissimo trentaquattrenne di nome Manuel e c’è stato 8 mesi. Poi ci sono stati dei problemi. Perché dico questa cosa? Prima che lui entrasse nella casa, questo suo ex si è lasciato con il fidanzato. Tommaso Zorzi subito è tornato a farsi vivo, perché lo voleva con sé, dichiarandosi nuovamente. Hanno trascorso 3 giorni insieme prima dell’ingresso di Tommaso Zorzi nella casa. Mi assumo la responsabilità, ci sono le foto.