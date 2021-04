2 Giulia Salemi su Awed

Giulia Salemi è stata una degli ospiti della puntata dell’11 aprile di Domenica Live. Nel corso dell’intervista rilasciata dall’ex vippona a Barbara d’Urso, in cui ha presentato il suo programma Salotto Salemi in partenza dal prossimo 16 aprile, Giulia ha commentato anche l’avventura di sua madre Fariba Tehrani a L’isola dei famosi. Nell’ultima settimana la donna è finita, inconsapevolmente, al centro di una polemica nata sul web a causa di un commento di Awed.

Mentre la naufraga si stava spogliando per lavarsi, lo youtuber si è lasciato andare ad alcune parole che hanno fatto storcere il naso a parecchi. “L’altra volta era di fianco a me nuda, col seno di fuori. Ho dato un occhio, poi li ho chiusi e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarle“, ha dichiarato il naufrago. Queste parole sono state ovviamente riportate alla Salemi che ha lasciato un primo commento alla vicenda.

Giulia Salemi commenta le dichiarazoni di Awed su mamma Fariba all'#Isola! #DomenicaLive pic.twitter.com/kKY52rwZ6X — Domenica Live (@domenicalive) April 11, 2021

“A me non piace giudicare di pancia, sono sempre un’istintiva ma bisogna capire il contesto – ha premesso Giulia Salemi – ha fatto un commento poco carino effettivamente essendo mia madre una donna non coetanea. Stava guardando il seno di mia madre mentre si faceva la doccia. Secondo me bisogna girarsi quando una persona a L’isola dei famosi si bagna o si lava. Non voglio fare la bigotta perché adesso mi sto informando e sto cercando di capire, sai che L’isola non è come il GF che si viene ripresi h24“.

Giulia non ha voluto perciò calcare la mano e ha cercato di giustificare le parole di Awed relazionandole al contesto difficile che gli isolani si trovano a vivere. Ilary Blasi affronterà l’argomento domani sera durane la diretta del lunedì?

