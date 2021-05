Giulia Salemi e la prova del fuoco di Fariba

Serata di sfide questa de L’Isola dei Famosi. A contendersi la possibilità di rimanere in gara e non andare in nomination ci sono state tre coppie. La prima formata da Emanuela Tittocchia e Awed (ha vinto quest’ultimo), la seconda da Rosaria Cannavò e Valentina Persia (ha vinto la comica) e l’ultima da Fariba e Roberto Ciufoli. Loro due hanno dovuto sfidarsi nella temuta prova del fuoco. L’obbiettivo è resistere il più a lungo possibile davanti a delle fiamme sempre più forti. Fariba ha resistito talmente tanto a lungo che Giulia Salemi, dallo studio, ha chiesto di interrompere la sfida.

La donna, infatti, ha resistito per ben 5:19 minuti. Un record incredibile per il quale si è guadagnata l’applauso e il rispetto da parte del pubblico e della conduttrice stessa. Più volte le hanno intimato di smetterla, anche perché a un certo punto si vedeva chiaramente che stava soffrendo. Tuttavia lei non ha desistito e ha continuato per la sua strada, portando a casa un ottimo risultato. Per recuperare il video, quindi, potete cliccare qui per accedere al sito di Mediaset Play.

A questo punto, finito il turno della mamma di Giulia Salemi, ovvero Fariba, la prova del fuoco è toccata a Roberto Ciufoli. A questo punto, però, Ilary ha messo una nuova regola. Se anche lui fosse arrivato allo stesso minutaggio della compagna di avventura nessuno dei due sarebbe andato in nomination. Spinto da questa promessa, quindi, anche il comico e attore ha puntato l’obbiettivo riuscendo nel suo intento. Nessuno dei due, per tale motivo, rischierà l’eliminazione.

Per il momento questo è tutto. Non ci rimane che scoprire quali altre questioni verranno aperte nel corso della serata. Sicuramente, infatti, ci saranno litigi per i motivi più disparati. Continuate a seguirci per molte altre news.

