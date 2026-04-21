Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono da anni una delle coppie più seguite del panorama dello spettacolo italiano. Nati sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, hanno costruito una relazione molto esposta anche sui social, diventando un punto di riferimento per i loro fan. Di recente, però, alcune indiscrezioni hanno riacceso l’attenzione su una possibile fase di crisi tra i due, alimentando dubbi sul loro attuale equilibrio di coppia.

Dal Grande Fratello al fenomeno “Prelemi”: l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli, nato nel 1990 e noto al pubblico come ex velino di Striscia la Notizia, e Giulia Salemi, influencer e volto televisivo molto seguito, sono diventati negli anni una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Tra loro c’è una differenza d’età di circa tre anni, ma soprattutto una forte esposizione mediatica che li ha resi un vero fenomeno social, con una community affezionata che li sostiene costantemente.

La loro relazione nasce nel 2020 all’interno della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove il rapporto iniziale si trasforma rapidamente in una storia sentimentale intensa. Terminata l’esperienza televisiva, i due continuano la relazione lontano dalle telecamere, costruendo una quotidianità stabile a Milano e affermandosi come coppia solida nel panorama dello spettacolo. Il legame si consolida ulteriormente con la nascita del loro primo figlio, Kian, arrivato il 10 gennaio 2025. Pretelli è già padre di Leonardo, nato nel 2017 dalla precedente relazione con Ariadna Romero.

Smentite e confessioni: la vita di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra alti e bassi

Pierpaolo Pretelli ha affrontato pubblicamente le voci di crisi durante un’intervista a Verissimo a marzo 2026, cercando di ridimensionare le speculazioni legate anche alla loro esposizione sui social: “Ormai l’unità di misura di una coppia sono i social, quante foto si postano insieme. Non voglio essere schiavo di questo meccanismo e ho fatto un passo indietro. Quello che siamo noi dentro casa lo sappiamo noi”. Ha poi ammesso che la relazione non è priva di difficoltà: “È una montagna russa. Siamo fedeli ai nostri alti e bassi. Si discute e ogni tanto c’è qualche silenzio in più che andrebbe riempito. Più da parte mia che da parte di Giulia, perché sono più introverso”. Tuttavia, la nascita del figlio ha portato nuovi equilibri: “Quando arriva un bambino è bellissimo, ma porta un po’ di disequilibrio in una coppia. Adesso tutto è in funzione di Kian”.

Giulia Salemi e Pretelli in crisi? I segnali d’allarme fanno discutere

Recentemente, però, alcune indiscrezioni hanno riacceso l’attenzione sulla coppia. Secondo quanto riportato nella newsletter di Gabriele Parpiglia, si sarebbe tornati a parlare di possibili tensioni tra i due. Nel racconto si legge: “Pierpaolo Pretelli si è goduto una serata in libera uscita nel locale di Philippe Plein accerchiato da bellissime ragazze. Per carità, niente di male. Giulia Salemi invece è inseparabile dal giovane influencer e modello Mattia Basso”. Lo stesso contesto alimenta dubbi e interpretazioni: “Basta questo per dire che i due sono in crisi (voce che circola da tempo)? Chissà”.

Un interrogativo finale che lascia aperte molte ipotesi. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali né dichiarazioni dirette della coppia a riguardo.