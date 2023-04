NEWS

Andrea Sanna | 6 Aprile 2023

GF Vip 7

Il retroscena di Giulia Salemi

Terminato il Grande Fratello Vip per tutti i protagonisti è tempo di tirare le somme. Dopo Sonia Bruganelli, che ha fatto un bilancio generale e svelato quando secondo lei il reality sarebbe cambiato, anche Giulia Salemi ha detto la sua.

L’influencer intervistata da Chi è tornata a dire la sua sul rapporto con Sonia Bruganelli. Un inizio davvero in salita per loro, che inizialmente non riuscivano a comprendersi probabilmente, poi andato via via a migliorare. Ma partiamo per ordine. Giulia Salemi non sa se per lei ci sarà un futuro da opinionista. Il ruolo di inviata del web se lo sente cucito addosso, anche se spesso avrebbe voluto esprimere il suo parere.

Alcune volte ha sentito il desiderio di esprimere il proprio pensiero quando veniva chiamata in causa da Alfonso Signorini e l’unica volta che l’ha fatto si è scontrata con Sonia Bruganelli. A riguardo proprio Giulia Salemi ha svelato un curioso retroscena, come ripreso da Isa & Chia: “Le ho scritto un messaggio per chiarirmi, le ho detto a cuore aperto che non volevo discutere con lei. E lei mi ha spiegato che ero uscita dal mio ruolo, mi ero schierata mentre avrei dovuto riportare il pensiero del web”.

Successivamente dopo quello scambio di opinioni ne è nata una bella amicizia. Giulia Salemi ha detto di sentirsi gratificata dalle parole e dai consigli di Sonia Bruganelli, poiché è una grande talent scout: “Pochi minuti prima della finale mi ha fatto un regalo bellissimo per il mio compleanno, un abito da sera e mi ha consigliato di indossarlo per la mia ‘prima’, cioè per un impegno importante”.

Parole al miele per Giulia Salemi le ha spese anche Sonia Bruganelli che, sempre al settimanale, ha svelato cosa pensa di lei. Ci ha tenuto a dire che per lei l’influencer è stata una vera e propria scoperta: “perché non sono così moderna per il web”. Dal canto suo l’opinionista del GF Vip 7 ha svelato che non riusciva a comprendere dove sarebbe andato a parare il suo ingresso. Poi pian piano ha cambiato idea e le è piaciuta molto, sia come personaggio televisivo ma anche come ragazza.

Dunque tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi c’è davvero un bellissimo rapporto. Grazie al reality show che le ha fatte conoscere ne è nata una bella amicizia, anche se all’inizio hanno fatto un po’ fatica a comprendersi.