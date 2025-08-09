Ormai da qualche giorno utenti della rete e alcuni giornali hanno avanzato l’ipotesi che Giulia Stabile dopo la sua partecipazione ad Amici si sia rifatta. C’è chi l’ha accusata di essere cambiata tanto. Ma sarà davvero così? La ballerina è intervenuta e sfogandosi ha spiegato se è mai ricorsa alla chirurgia estetica.

Giulia Stabile accusata di essersi rifatta

In questi giorni Giulia Stabile è stata accusata da utenti e sono emersi alcuni articoli che sostenevano abbia ricorso alla chirurgia estetica dopo la vittoria ad Amici. Così qualcuno ne ha evidenziato differenze fisiche rispetto al passato, senza tenere conto però che sono ormai trascorsi 5 anni dalla sua partecipazione al talent show.

LEGGI ANCHE: Svelato il presunto cachet a puntata di Barbara d’Urso per Ballando con le Stelle

Per tale ragione Giulia Stabile si è trovata costretta a intervenire e smentire categoricamente chi sostiene si sia sottoposta a ritocchini vari. Nel suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo sfogo, precisando di non avere nulla contro chi lo fa:

“RAGA NON MI SONO MAI RIFATTA NULLA AIUTO SMETTETELA. Sono passati 5 anni dalla mia edizione di amici. Sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni. Ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto o non abbia fatto nessuna punturina, nulla contro, ma non ho mai fatto NIENTE”.

In una storia successiva, come mostrato dagli screen a seguire, Giulia Stabile ci ha tenuto ad aggiungere ancora come si tratti semplicemente di un cambiamento dovuto alla crescita. Nulla però avrebbe a che vedere con punturine varie.

“Avevo 18 anni appena compiuti, quando ha partecipato ad Amici e mi avete vista per la prima volta. In questi 5 anni sono cresciuta ed insieme a me il mio corpo m, è normale ci siano tratti leggermente cambiati, anche perché negli anni si cresce e si sviluppa. Oggi ho 23 anni, sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze. Ma non ricorrendo alla chirurgia estetica. Ripeto che non ho nulla in contrario a chi ne fa ricorso ma sono cose che io non ho mai fatto. E ci tenevo a specificarlo dato gli ultimi articoli e commenti che sto leggendo.”

Storie Instagram Giulia Stabile

Con queste parole Giulia Stabile si augura di averci messo finalmente un punto una volta per tutte.