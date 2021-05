1 La segnalazione di Giulia Stabile

Giulia Stabile ha un esercito di fan davvero incredibile. La sua vittoria ad Amici ha segnato un record storico per il programma perché la giovane romana è stata la prima ballerina a trionfare. In pochi settimane Giulia ha conquistato centinaia di migliaia di fan su Instagram e attualmente conta più di un milione e 400 mila seguaci. Da un grande seguito deriva però una grande responsabilità, parafrasando una celebre frase di Spiderman.

Nelle ultime ore la Stabile è stata vittima inconsapevole di un tentativo di truffa da parte di ignoti. Qualcuno ha infatti fatto girare su Facebook una sorta di giveaway fatto a suo nome e per suo conto in cui si millantano premi in denaro che vanno dai 1000 ai 25000 euro. Una volta ricevuto lo screen da parte di alcune delle sue fan, Giulia Stabile ha immediatamente segnalato l’accaduto alle sue follower invitandole a stare attente a truffe di questo tipo.

“Non sono io. Non vi registrate da nessuna parte e segnalate per favore – ha immediatamente chiarito la ballerina – Non uso Facebook da anni e non so neanche se riesco a recuperare il profilo. Se continuate a trovare in giro cose simili non ‘ufficializzate’ da me per favore mettetemi al corrente“. Questo è soltanto uno dei tanti risvolti negativi di una popolarità raggiunta in poco tempo e tra un pubblico giovane, notoriamente molto appetibile da un punto di vista commerciale. Qualche giorno fa Giulia ha nuovamente risposto alle eccessive critiche di alcuni hater, che hanno fortemente contestato nuovamente la sua risata.

“Per tutte quelle persone invece che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro, sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che sto vivendo, ma più per loro perché state perdendo tempo, i vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita – ha risposto intelligentemente la Stabile – Vi rendono solo persone peggiori senza cuore. E vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici… Meno cattiveria e più lavoro. Non perdete tempo ad insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il “mazzo” e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più“.