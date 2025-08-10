Una foto sui social ha fatto pensare ad alcuni utenti del web che Giuseppe Molonia potrebbe tornare a Uomini e Donne nella prossima edizione. Ecco cosa sappiamo.

Giuseppe torna a Uomini e Donne?

La prossima edizione di Uomini e Donne avrà inizio a settembre 2025 ma non abbiamo ancora la data ufficiale. Le registrazioni, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbero prendere il via da fine agosto e non esiteremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.

Grande attesa per l’arrivo dei nuovi Tronisti e delle nuove Troniste, che potrebbero avere i volti di alcuni degli ex partecipanti di Temptation Island. Ovviamente, anche in questo caso, si tratta solamente di voci di corridoio che vanno prese con le pinze.

LEGGI ANCHE: La dura replica di Paolo Bonolis sui gossip tra lui e l’ex Sonia Bruganelli

Sul Trono Over, invece, dovremmo ritrovare grandi protagonisti, nuove presenze e qualche potenziale ritorno dal passato. Tra questi si sta facendo strada l’ipotesi relativa a Giuseppe Molonia, il quale aveva avuto una travagliata frequentazione con Sabrina prima di lasciare il dating show con Rosanna.

Tra loro, tuttavia, sembra essere finito tutto a luglio e di conseguenza c’è chi pensa che Giuseppe tornerà a Uomini e Donne molto presto. Ad avallare tale supposizione anche una foto pubblicata sui social dall’ex Cavaliere stesso. Qui sotto lo possiamo vedere mentre abbraccia Maria De Filippi prima di uscire dal programma e ha anche aggiunto un cuore sotto il suo nome.

Il rumor su Giuseppe Molonia a Uomini e Donne

LEGGI ANCHE: Svelato il presunto cachet a puntata di Barbara d’Urso per Ballando con le Stelle

Questo gesto di affetto verso la conduttrice è stato percepito da qualcuno come una velata allusione al suo ingresso in studio a partire da settembre. Se sarà davvero così lo scopriremo tra non molto, anche grazie alle anticipazione che puntualmente rivelato tuto ciò che accadrà in futuro.