Barbara d’Urso è ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle. Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata voluta fortemente per alzare gli ascolti di Rai 1. Il suo presunto cachet? Stando ai rumor si aggirerebbe tra i 50 e i 70mila Euro a puntata.

Il presunto cachet di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle

Secondo quanto riportato da Repubblica, per assicurarsi la presenza di Barbara d’Urso nel cast, la Rai le avrebbe offerto una cifra importante. Stando ai rumor (non di certo confermati e da prendere con le pinze) si parla di un compenso che oscillerebbe tra i 50.000 e i 70.000 euro a puntata. Un cachet da capogiro che, se confermato, la renderebbe una delle concorrenti più pagate nella storia del programma.

L’indiscrezione arriva a poche ore dalla conferma ufficiale del suo ingresso nel cast della nuova edizione dello show di Rai 1. Dopo settimane di voci, l’annuncio è arrivato e ha subito acceso i riflettori sul dietro le quinte della trattativa.

Secondo quanto rivelato da Affari Italiani, il nome di Barbara d’Urso sarebbe stato sbloccato in extremis per motivi strategici: il cast faticava a chiudersi e serviva un nome forte per attirare l’attenzione del pubblico. “È una semplice questione di share, come quasi tutto in TV”, si apprende dal portale.

Una visione condivisa anche da Il Corriere della Sera, che ha fatto sapere come la scelta di puntare su Barbara d’Urso risponda alle esigenze di Rai 1 di contrastare la concorrenza del sabato sera, in particolare quella rappresentata da Canale 5 e da Tú sí que vales.

Al momento, Barbara d’Urso è la sesta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle confermata, dopo la signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini. Quali saranno le prossime mosse e, soprattutto, ci sarà un chiarimento sul compenso della presentatrice?