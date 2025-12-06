Il mondo della cronaca rosa continua a tenere gli occhi puntati su Belen Rodriguez. Da settimane è al centro di una vera e propria tempesta mediatica e sentimentale. Belén ha scelto di infiammare ulteriormente l’attenzione del suo vastissimo seguito, ben dieci milioni e quattrocentomila follower su Instagram, con una ripubblicazione dal contenuto estremamente diretto e, per molti, velenoso. Un post che ha lasciato tutti con il fiato sospeso riguardo all’identità del destinatario di questo attacco così frontale.

La frase incriminata, che sta già facendo il giro del web e delle redazioni, recita: “C’è gente che non riuscirebbe a brillare nemmeno dandosi fuoco”, parole che possiedono un peso specifico notevolissimo, veicolando una critica feroce verso chi, secondo la sua visione, non possiede un’autentica luce propria.

Sul clamore, a tratti esasperato, suscitato da questa frase si è espressa anche Gessica Notaro per Novella 2000 «Perché una frase del genere dovrebbe far discutere? Non ditemi che ci sono ancora persone che tirano in ballo la violenza sulle donne per una frase sarcastica come questa che nulla ha a che vedere con la violenza sulle donne!» Ha commentato Gessica Notaro, concludendo «Sarà meglio che la gente inizi ad ascoltare le richieste di aiuto delle vittime anziché girarsi dall’altra parte per criticare una frase assolutamente innocua. Detto questo, io sono d’accordo con Belen e anzi mi rivenderò questa frase perché trovo che sia molto azzeccata!»

Intanto si moltiplicano le ipotesi e le indiscrezioni negli ambienti vicini a Belen per cercare di decifrare a chi sia destinato questo affondo che sembra provenire da un momento di risentimento personale della showgirl. L’amara riflessione potrebbe essere rivolta a qualcuno che, approfittando del suo attuale momento di difficoltà, sta cercando di guadagnare visibilità o di “trarre luce” dalla sua situazione personale. Questo non è stato però l’unico messaggio al vetriolo lanciato dalla Rodriguez nelle ultime ore per comunicare i suoi stati d’animo ai milioni di persone sui vari canali social.

Un messaggio natalizio

Un altro segnale, altrettanto enigmatico, è giunto attraverso le stories del suo profilo Instagram nella giornata del quattro dicembre, consolidando questa nuova tendenza comunicativa estremamente pungente di Belén. La showgirl ha infatti pubblicato, senza alcun filtro o spiegazione aggiuntiva, il post ripreso da una pagina esterna dove campeggiava, a caratteri cubitali, l’augurio decisamente irriverente. “A Natale regala le palle a chi non le ha”. Questo post, che di certo non brilla per diplomazia natalizia, è stato immediatamente interpretato come un ulteriore e inequivocabile avvertimento lanciato a qualcuno che, a suo dire, dimostra una grave mancanza di coraggio o di dignità personale nella gestione di situazioni private o professionali.

Resta da vedere se Belen Rodriguez deciderà di rompere il muro del silenzio e svelare chiaramente l’identità del bersaglio di queste sue frecciate, altrimenti la sua comunicazione manterrà questo alone di mistero che, inevitabilmente, continua a generare un’onda di speculazioni e di curiosità insaziabile tra il pubblico e gli addetti ai lavori del gossip.

Dario Lessa