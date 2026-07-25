Sarà la prima sovrana in Europa a partecipare all’evento della comunità LGBTQIA+ ad Amsterdam. Segno di un paese da sempre all’avanguardia in tema di diritti civili e libertà

La regina Máxima d’Olanda sarà la prima sovrana europea a partecipare a un WorldPride, il più importante appuntamento internazionale per i diritti della comunità LGBTQIA+, evento in programma ad Amsterdam dal 25 luglio all’8 agosto.

Prenderà parte alla cerimonia inaugurale, certificando così l’impegno della Casa d’Orange-Nassau verso l’inclusione e le libertà civili.

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Máxima d’Olanda visiterà lo Sport Pride e lo Youth Pride

Prima del taglio del nastro, Máxima d’Olanda visiterà lo Sport Pride e lo Youth Pride, due iniziative dedicate all’integrazione sportiva e alla creazione di spazi sicuri per i più giovani durante il festival. Una presenza che conferma la Corona olandese e i Paesi Bassi come istituzioni estremamente attente ai diritti civili e le libertà individuali.

La sensibilità della sovrana olandese

Già in passato, infatti, la regina Máxima d’Olanda aveva mostrato la sua sensibilità su tematiche importanti: nel 2008 partecipò a una conferenza internazionale sui diritti LGBTQIA+, mentre di recente, nel 2024, ha presenziato al forum IDAHOT+ dell’Aia, ribadendo l’importanza vitale di costruire ambienti sociali sempre più protetti per le nuove generazioni.

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La svolta monarchica nel 2021: la principessa Amalia potrà sposare una persona del medesimo sesso

A confermare lo spirito inclusivo della Corona, vi è infine la scelta, approvata nel 2021 tramite decisione governativa, di garantire alla principessa ereditaria Amalia il diritto di salire al trono anche qualora sposasse una persona del medesimo genere. Una svolta dal sapore storico, capace di proiettare la monarchia olandese tra le istituzioni regnanti più evolute e al passo con i tempi in Europa.

L’articolo completo, sull’impegno civile di Máxima d’Olanda, a cura di Maria Pia Ruspoli sul numero in esclusiva digitale di Novella 2000. Per avere la vostra copia digitale in promo cliccate QUI. Per la app di Novella 2000 su Apple Store QUI e QUI per Google Play.

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