In queste ore Belen Rodriguez è stata avvistata in dolce compagnia e in rete si è immediatamente parlato di un nuovo amore per la conduttrice. Lei però interviene e fa chiarezza sulla situazione.

Parla Belen Rodriguez

Sono stati mesi intensi, gli ultimi, per Belen Rodriguez. Di recente infatti la showgirl argentina ha deciso di concentrarsi solo ed unicamente sulla sua famiglia e sulla sua carriera e proprio da poco è ufficialmente arrivata in Rai. Nel mentre in rete si parla di presunti malumori con il suo ex marito Stefano De Martino e solo la scorsa settimana Belen ha lanciato una nuova stoccata al conduttore di Affari Tuoi. Come se non bastasse nelle ultime ore la Rodriguez è tornata al centro del gossip e del pettegolezzo.

Il settimanale Chi ha infatti paparazzato la presentatrice in dolce compagnia, al fianco di un chirurgo di nome Kemal. I due sono stati beccati insieme in atteggiamenti complici e le foto dei loro baci non sono passate inosservate. A quel punto in rete si è prontamente parlato di un nuovo amore per la showgirl, che tuttavia è prontamente intervenuta per fare chiarezza sulla situazione. Andiamo a scoprire cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, per gli scommettitori c’è già un vincitore

Tutto è iniziato quando Belen Rodriguez ha postato un video in cui la vediamo nella sala prove di Ballando con le Stelle. A un tratto un’utente ha chiesto alla conduttrice se il maestro di ballo fosse il suo fidanzato e a quel punto è arrivata la replica della presentatrice, che mettendo a tacere i gossip ha dichiarato: “Ma no! Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta”.

Belen dunque non si è fidanzata e al momento è ancora ufficialmente single. Attualmente la Rodriguez continua a concentrarsi sulla sua carriera e di certo nelle prossime settimane potrebbero non mancare grosse sorprese.