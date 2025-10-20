Sui social, dopo la notizia del suo ritorno nella Casa del Grande Fratello, è arrivato il toccante post di Anita Mazzotta dedicato alla scomparsa della sua amata mamma: “Ti devo tutto e tutto ciò che farà sarà per te”.

Le parole di Anita Mazzotta

Questa sera torna una nuova puntata del Grande Fratello. Simona Ventura e i suoi opinionisti affronteranno non solo le dinamiche di gioco. Si tornerà a parlare ancora di Anita Mazzotta, che ha abbandonato la Casa l’11 ottobre a causa di un problema familiare importante. Concorrente che, proprio stasera, come rivelato in anteprima a Mattino 5 tornerà nuovamente in gioco.

Era nell’aria, ma solo oggi Anita Mazzotta ha rivelato le ragioni di questa sua uscita improvvisa dal programma. Purtroppo è venuta a mancare la sua cara mamma. Lei con un post su Instagram ci ha tenuto a dedicarle parole sentite e profonde e farle una promessa importante:

“Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non ne trovo nemmeno una. Non so cosa sia giusto o sbagliato, eri tu ad aiutarmi…ma una promessa è una promessa. Sei stata la mamma migliore che potessi desiderare. Una Donna — con la D maiuscola — e chi ha avuto il privilegio di conoscerti lo sa bene”.

Si legge nel messaggio a corredo di una serie di foto e video selezionati da Anita Mazzotta in cui si trova insieme alla sua adorata mamma. Il post poi prosegue ancora: “Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te”.

Infine un’ultima dedica da parte di Anita Mazzotta alla donna più importante della sua vita: “Ti devo tutto. E tutto ciò che farò, sarà per te. Sempre con me. Sempre con te. Ciao mà”

Post Instagram Anita Mazzotta

Un post struggente che ha già racconto tantissimi messaggi d’affetto per la concorrente che, come promesso alla sua mamma, stasera tornerà nella Casa del Grande Fratello. I gieffini così potranno dare il loro bentornato ad Anita Mazzotta e stringersi intorno a lei in questo particolare momento.

Anche Novella2000.it si unisce ad Anita Mazzotta e alla sua famiglia per questa grave perdita.