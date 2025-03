A distanza di poche ore dalla partenza del Serale di Amici 24, Lorella Cuccarini posta sui social una foto della sua squadra ma commette una gaffe che non sfugge agli occhi attenti del web. Ecco tutto quello che è accaduto.

La gaffe di Lorella Cuccarini prima del Serale di Amici 24

Questa sera su Canale 5 parte ufficialmente il Serale di Amici 24. Dopo settimane di attesa, finalmente i cantanti e i ballerini daranno il via alla fase finale di questa edizione del talent show e come al solito ne vedremo di belle. Tre anche stavolta le manche che le squadre dovranno affrontare e ben due saranno le eliminazioni. In rete intanto circolano già le anticipazioni della prima puntata, che è stata registrata giovedì pomeriggio, e da quanto è emerso non mancheranno i colpi di scena.

In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata nientemeno che Lorella Cuccarini. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando la prof ha postato sui social uno scatto della sua squadra. A quel punto la showgirl ha taggato i cantanti e i ballerini del team, facendo però una gaffe che ha prontamente attirato l’attenzione.

A causa di una svista, Lorella Cuccarini ha infatti taggato il profilo di Alessia (allieva di Alessandra Celentano) al posto di quello di Asia. Naturalmente poco dopo l’insegnante di Amici 24 si è resa conto dell’errore e ha prontamente modificato il tag. La gaffe tuttavia non è sfuggita agli occhi sempre attenti del web e naturalmente ha fatto divertire tutti gli utenti.

I fan intanto attendono con ansia la prima puntata di questa nuova edizione del Serale. Ma chi sarà quest’anno a vincere il talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.