Stando alle indiscrezioni emerse in questi minuti, pare che Mediaset stia valutando la possibilità di allungare il Grande Fratello con una puntata speciale e di far slittare la prima edizione di The Couple.

Arriva la festa del Grande Fratello

Alcune settimane fa Alfonso Signorini in diretta ha finalmente svelato la data della finale del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 31 marzo. Tra poco più di due settimane dunque verrà ufficialmente eletto il vincitore di questa edizione e di certo non mancheranno le emozioni. In questi minuti tuttavia è emersa un’indiscrezione che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela Davide Maggio, sembrerebbe che Mediaset stia valutando la possibilità di allungare il GF di una settimana. Niente paura però. Non si tratterebbe di uno slittamento della finale, che andrà in onda regolarmente il 31 marzo, bensì di una puntata speciale. Stando a quanto si legge, si parlerebbe di una vera festa per celebrare la fine di questa edizione, durante la quale potrebbero esserci gli ultimi faccia a faccia tra gli inquilini. Ma le notizie non sono finite qui.

Sempre secondo quanto riferisce Maggio, pare che oltre all’allungamento del Grande Fratello sia anche previsto uno slittamento di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 che sarà condotto da Ilary Blasi. Il motivo? A distanza di tre settimane della partenza del programma il cast non sarebbe ancora chiuso e dunque gli autori avrebbero deciso di prendersi qualche giorno in più per chiudere gli ultimi accordi.

Al momento tuttavia, come specifica il portale, non c’è ancora nulla di confermato e le indiscrezioni dunque sono da prendere con le pinze. Gli inquilini intanto si preparano ad affrontare la tanto attesa finale. Ma chi sarà quest’anno a vincere il reality show? Lo scopriremo lunedì 31 marzo.