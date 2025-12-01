Andiamo a scoprire le anticipazioni del Grande Fratello e cosa accadrà durante la puntata del 1 dicembre 2025. Ecco tutte le news e gli spoiler.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Stasera su Canale 5 arriva una nuova diretta del Grande Fratello. Mancano ormai due settimane alla finale di questa edizione e finalmente a breve scopriremo chi sarà a vincere quest’anno il reality show condotto da Simona Ventura. Tra poche ore intanto, nel corso della puntata, assisteremo a un’emozione dietro l’altra e come al solito non mancheranno tantissimi colpi di scena. Ma andiamo a leggere immediatamente le anticipazioni.

Come ha annunciato Floriana Secondi in diretta a Mattina Cinque, stasera a tornare nuovamente in casa sarà Valentina, compagna di Domenico. I due avranno modo di avere un nuovo faccia a faccia, durante il quale potrebbe accadere di tutto. Valentina infatti potrebbe comunicare al concorrente partenopeo la sua decisione di voler chiudere una volta per tutte la loro relazione e di certo il pubblico attende con ansia di vedere cosa succederà e come la prenderà Domenico. Ma non è finita qui.

A varcare la porta rossa del Grande Fratello sarà infatti anche Dolce Dona, direttamente in arrivo dal Big Brother Vip Kosovo. La permanenza in casa dell’influencer durerà diversi giorni e di certo potrebbe portare scompiglio nel gruppo.

Non mancherà poi l’esito del televoto. A scontrarsi in nomination ci sono quattro protagonisti di questa edizione: Mattia Scudieri, Grazia Kendi, Jonas Pepe e Omer Elomari. I gieffini non sanno però che il televoto non è per l’eliminazione bensì per l’elezione del secondo finalista, che si unirà a Giulia. Sarà poi la volta delle temute nomination, che come al solito scalderanno la casa.

Tante emozioni dunque aspettano il pubblico. Appuntamento a questa sera, come sempre su Canale 5 alle 21:50 circa.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.