Non riesce a convincere la nuova edizione del Grande Fratello, che cala ancora negli ascolti. Ecco cosa è accaduto e i numeri della terza puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5.

Gli ascolti della terza puntata del Grande Fratello

Sono trascorse esattamente due settimane da quando è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello. Quest’anno il reality show, formato al 100% da concorrenti Nip, vede la conduzione di Simona Ventura, che per la prima volta si sta mettendo alla prova con questa nuova esperienza. Ad affiancare la presentatrice ci sono tre ex storici gieffini: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In questi primi giorni di gioco dunque il grande pubblico sta iniziando a conoscere meglio i protagonisti di quest’anno. Tuttavia sembrerebbe che qualcosa non stia convincendo a pieno i telespettatori.

Nonostante l’ottima partenza, già la scorsa settimana il programma ha subito una brusca caduta negli ascolti. La seconda puntata ha infatti appassionato poco più di due milioni, per uno share pari al 15,47%. Come se non bastasse ieri, dopo la messa in onda del nuovo appuntamento, si è registrato un nuovo calo.

LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, una pacchista nomina La Ruota della Fortuna

Ma quali sono stati dunque gli ascolti della terza puntata del Grande Fratello? Il reality show di Canale 5 ha tenuto incollati davanti alla tv 1.843.000 spettatori, con uno share pari al 14.4%. A vincere la serata è stata la serie Blanca 3, in onda su Rai 1, che è stata seguita da 3.851.000 spettatori, per uno share pari al 23.7%.

Continua dunque a calare la nuova edizione del GF, nonostante quest’anno Mediaset abbia deciso di riportare il reality show alle origini. Bisogna tuttavia ricordare che il programma è appena partito e determinate dinamiche non si sono ancora sviluppate. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane all’interno della casa più spiata d’Italia? Non resta che attendere per scoprirlo.