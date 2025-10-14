Ieri sera, nel corso della nuova puntata di Affari Tuoi, una pacchista ha nominato La Ruota della Fortuna, rivelando di aver fatto un provino per il celebre game show di Canale 5. Non è tardata ad arrivare la reazione di Stefano De Martino.

Cosa è accaduto ad Affari Tuoi

Da più di un mese a questa parte, sera dopo sera, sta andando in onda l’accesa sfida tra due celebri e amatissimi game show: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Nel corso delle settimane a vincere ripetutamente la gara di ascolti è stato proprio il programma condotto da Gerry Scotti, che nel mentre ha lanciato alcune stoccate ai suoi competitor. Ieri sera intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto sorridere tutto il pubblico di Rai 1.

Nel corso del nuovo appuntamento con il gioco dei pacchi, Stefano De Martino è infatti tornato a scherzare sulla sfida con la Ruota. Tutto è iniziato quando il conduttore ha accolto la pacchista Marianna, rappresentante della Campania. La giovane donna a quel punto si è presentata e ha affermato: “Sono Marianna, vengo da Melito in provincia di Napoli e sono un chirurgo vascolare”. Immediata la reazione ironica di Stefano De Martino, che ha interrotto la concorrente e ha aggiunto: “Scusi non ho capito. Chirurgo vascolare? A casa, forza. Noi siamo passati dai laureati ai chirurgi vascolari, stiamo esagerando. Ha fatto il provino per un altro gioco, non l’hanno presa ed è venuta qua?”.

A quel punto la pacchista di Affari Tuoi, stupendo tutti, ha menzionato proprio La Ruota della Fortuna, svelando di aver fatto un provino per il fortunato programma di Canale 5. Non è mancato il commento di De Martino, che tra le risate generali ha concluso dichiarando: “Lo sapevo, non è possibile”.

– "Siamo passati dai laureati ai chirurghi vascolari…ha fatto il provino per qualche altro gioco, non l'hanno presa ed è venuta quà"

• "Veramente si"

– "Quale?"

• "LA RUOTA DELLA FORTUNA"

⚰️⚰️⚰️#affarituoi pic.twitter.com/NtJ0jwlu6o — SOTER (@SonoSoter) October 13, 2025

Il divertente momento ha strappato un sorriso a tutti i telespettatori e il video è in breve diventato virale sui social.