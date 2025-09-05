Canale 5 ha annunciato uno speciale di Temptation Island, che andrà in onda prossimamente. Adesso è stato rivelato quando verrà registrata questa puntata imperdibile, che ci mostrerà cosa è accaduto a tutte le sette coppie dopo la fine del reality show.

Temptation Island torna in onda con una puntata speciale

Sono trascorse alcune settimane da quando si è conclusa l’ultima edizione di Temptation Island, che quest’anno ha avuto un successo incredibile. Settimana dopo settimana infatti il reality show targato Maria De Filippi ha registrato ascolti record, al punto che Mediaset ha deciso di allungare la trasmissione con ben due puntate extra. Il pubblico si è così appassionato al viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste del programma e in molti si chiedono cosa è accaduto ai concorrenti dopo aver lasciato la Calabria.

Per questo motivo i vertici dell’azienda hanno deciso di produrre una puntata speciale del reality show, che andrà in onda prossimamente in prima serata. Nel corso di questo imperdibile appuntamento, al quale parteciperanno tutte le coppie, scopriremo cosa sarà successo dopo la fine del riprese e come stanno proseguendo le relazioni dei protagonisti che hanno deciso di darsi una seconda chance.

Ma quando verrà registrata questa puntata speciale di Temptation Island? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip ha fatto sapere che le riprese si svolgeranno la prossima settimana a Roma. Le coppie tuttavia registreranno in momenti diversi. Al momento non è chiaro se la location sarà quella del “mese dopo” o se invece si opterà per lo studio di Uomini e Donne.

In seguito verrà ufficializzata la data della messa in onda di questo speciale, che sarebbe previsto per metà settembre. Ma cosa accadrà dunque e cosa sarà successo tra i concorrenti del reality show? Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.