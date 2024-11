Vediamo nel dettaglio chi sono i nominati di questa settimana del Grande Fratello. Ecco tutte le nomination.

Chi sono stati i nominati del Grande Fratello

Nuovo appuntamento settimanale per il Grande Fratello che, anche questa sera, va in onda eccezionalmente di martedì.

Anche stavolta non sono mancate le emozioni nella Casa più spiata d’Italia. Una bella sorpresa per Helena, che ha potuto riabbracciare la sua amica Dayane Mello. Ma anche tante dinamiche, liti e confronti e un momento di emozione per Tommaso.

Immancabili come ogni puntata sono ovviamente anche le consuete e imperdibili nomination che, come sempre, mettono alla prova i rapporti nella Casa del Grande Fratello. Come sarà andata questa sera? Ricordiamo per prima cosa che sono stati eletti i due immuni (Lorenzo ed Helena), che si salveranno dunque da ovvia nomination. Ma il resto? Vediamolo insieme.

Stasera i nominati sono stati scelti ovviamente in maniera palese e nel segreto del confessionale del Grande Fratello. Ma partiamo per ordine con i ragazzi presenti in Tugurio:

Lorenzo ha nominato Mariavittoria .

ha nominato . Mariavittoria ha dato il voto a Stefano .

ha dato il voto a . Alfonso ha scelto Stefano .

ha scelto . Yulia ha votato per Stefano .

ha votato per . Stefano infine ha ricambiato il voto ad Alfonso.

Le nomination del GF

Ovviamente le nomination al Grande Fratello sono proseguite ancora con delle scelte fatte dai concorrenti, ma stavolta si è passati in Casa. Ecco chi sono tutti gli altri nominati:

Jessica ha votato per Javier .

ha votato per . Javier ha dato la sua votazione a Shaila .

ha dato la sua votazione a . Shaila ha dato il punto a Javier .

ha dato il punto a . Tommaso invece ha scelto di nominare le Non è la Rai.

invece ha scelto di nominare le Luca ha voluto votare Giglio .

ha voluto votare . Amanda invece ha optato per Federica .

invece ha optato per . Helena ha votato per Giglio .

ha votato per . Giglio ha invece votato Federica .

ha invece votato . Federica ha dato la nomination a Javier .

ha dato la nomination a . Le Non è la Rai infine hanno concluso votando Tommaso.

Terminato tutto il rituale delle nomination, ora abbiamo la certezza di chi è finito al televoto questa settimana al Grande Fratello. Secondo le scelte fatte: Federica, Giglio, Javier e Stefano i nominati. Chi sarà il meno fortunato e chi guadagnerà l’immunità? Parola al pubblico a casa.