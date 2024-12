Chiudiamo il 2024 con una nuova puntata del Grande Fratello, la quale rivela anche chi sono i nominati del 30 dicembre. Facciamo un piccolo riassunto dei momenti salienti fino ad arrivare alle nomination.

Nomination 30 dicembre 2024 del Grande Fratello

Prima di andare a vedere chi sono i nominati del 30 dicembre 2024 al Grande Fratello, ricapitoliamo tutto ciò che di importante ha avuto luogo nel corso della serata. Prima di tutto è scoppiata una forte lite tra Maria Monsè e alcuni inquilini della Casa, in particolar modo con le Non è la Rai.

In seguito, si è parlato delle relazioni di Javier e del passato difficile di Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo è tornato a fare ulteriori forti confessioni sulla complicata adolescenza vissuta ed è scoppiato in lacrime. Non è poi mancato il balletto coreografato da Enzo Paolo Turchi in settimana, così come la strigliata del conduttore a Tommaso Franchi.

LEGGI ANCHE: Una concorrente abbandona (a sorpresa) il Grande Fratello e spiega il motivo in lacrime – VIDEO

Ma chi sono i nominati del Grande Fratello nella puntata del 30 dicembre 2024? Prima di rivelarlo, dobbiamo menzionare anche i preferiti della Casa e quindi gli immuni: Alfonso e Javier. Beatrice ha reso immune Jessica Morlacchi, mentre Cesara ha scelto Tommaso Franchi. Poi sono iniziate le nomination:

Javier ha nominato Lorenzo Spolverato

Alfonso D’Apice ha nominato Helena Prestes

Helena Prestes ha nominato Ilaria Galassi

Luca Calvani ha nominato Lorenzo Spolverato

Mariavittoria ha nominato Helena Prestes

Amanda Lecciso ha nominato Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato ha nominato Helena Prestes

Ilaria Galassi ha nominato Luca Calvani

Shaila Gatta ha nominato Helena Prestes

Giglio ha nominato Shaila Gatta

Tommaso Franchi ha nominato Shaila Gatta

Jessica Morlacchi ha nominato Helena Prestes

Stefania Orlando ha nominato Bernardo

Bernardo ha nominato Stefania Orlando

Chiara ha nominato Stefania Orlando

Maxime ha nominato Bernardo

Eva Grimaldi ha nominato Emanuele

Emanuele ha nominato Stefania Orlando

Zeudi ha nominato Maxime

Chi va in nomination al Grande Fratello il 30 dicembre 2024? Si tratta di Helena Prestes, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Bernardo.