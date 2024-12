Alfonso Signorini ha sgridato Tommaso Franchi dopo che quest’ultimo si è lamentato del dover parlare una dinamica relativa al suo rapporto con Mariavittoria. Ecco tutto quello che è accaduto.

Il rimprovero di Alfonso Signorini

La puntata di questa sera del Grande Fratello è stata ricca di avvenimenti, partendo dalla lite tra Maria Monsè e Ilaria Galassi per poi proseguire con le lacrime di Lorenzo Spolverato ricordando il suo passato difficile, senza dimenticare la critica di Cesara Buonamici e Javier.

Non è mancata nemmeno una strigliata da parte di Alfonso Signorini a Tommaso Franchi. Il tutto è partito nel momento in cui è stato mandato in onda un video all’interno del quale è stato mostrato il concorrente Alfonso parlare del suo rapporto con Mariavittoria. Non appena il conduttore ha chiesto al diretto interessato un commento, questo ha risposto: “Oi oi, basta con queste…“.

Signorini lo ha però subito ripreso e lo ha redarguito sul suo comportamento, precisando che non si possono sempre evitare gli argomenti: “Basta, perché fa ridere una volta o due ma poi ti sarai fatto una tua opinione. Hai 24 anni, non ne hai quindi. Dire basta anche no. Ti sei fatto un’opinione oppure sei incapace di formulare idee?“.

per la collezione di video: ALFONSO DETESTA I SUOI CONCORRENTI IDEM💜 pic.twitter.com/piA83Q01aF — (@ruffi4no) December 30, 2024

Alla fine, Tommaso ha risposto dando il suo pensiero e dichiarando di stare molto bene all’interno della frequentazione con la gieffina. Poi la puntata è proseguita con altri argomenti, come la pagina dedicata ad Alfonso D’Apice e alla scomparsa prematura del padre.