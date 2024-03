Grande Fratello, chi vincerà secondo i sondaggi

NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere il reality show. Ma chi potrebbe classificarsi al primo posto? Ecco cosa ci dicono i sondaggi.

Chi vincerà il Grande Fratello?

Finalmente ci siamo! Questa sera assisteremo alla finale del Grande Fratello e nel corso dell’ultima diretta sapremo chi sarà a vincere questa lunga edizione. Durante la diretta non mancheranno tantissime emozioni per i concorrenti, che dopo 6 mesi stanno per lasciare la casa. Prima dell’inizio vero e proprio della finale però ad attendere gli inquilini ci sarà un ultimo verdetto. Come sappiamo infatti al momento Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Letizia Petris si stanno contendendo il titolo di sesto finalista. Uno di loro dunque potrà continuare la corsa alla vittoria, mentre gli altri due verranno immediatamente eliminati.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste come vincitore. Ma cosa è accaduto dunque? Andiamo a scoprirlo. A risultare la meno votata è stata Simona Tagli, che ha ottenuto l’1% dei voti. A seguire troviamo invece Sergio D’Ottavi con il 2% dei voti, Letizia Petris con il 3% dei voti, Greta Rossetti, Massimiliano Varrese e Rosy Chin a pari merito con il 4% dei voti, Perla Vatiero con il 31% dei voti e infine Beatrice Luzzi, risultata la più amata e la più votata con ben il 51% dei voti.

Ovviamente però anche in questo caso vi invitiamo a prendere i risultati dei sondaggi con le pinze. Attualmente infatti non sappiamo cosa accadrà stasera e quali saranno le modalità delle varie sfide. Di conseguenza potrebbero esserci degli inaspettati colpi di scena e dunque non è detto che sia proprio Beatrice a vincere il Grande Fratello. Senza dubbio però l’attrice è da sempre tra le inquiline più amate e sono in molti a sperare che sia lei a trionfare.

Ma cosa accadrà dunque e chi vincerà il reality show? Lo scopriremo stasera in diretta.