Chi ha vinto il Grande Fratello tra Perla e Beatrice? Chi vince il GF?

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Mancano poche ore all’attesa finale e il pubblico si chiede già chi vince il GF. Tra le favorite come sappiamo ci sono Perla e Beatrice. Ma chi ha vinto il Grande Fratello? Ecco cosa sappiamo.

Chi vince il Grande Fratello?

Questa sera su Canale 5 va in onda la tanto attesa finale del GF, durante la quale verrà proclamato il vincitore di questa lunga edizione. Dopo 6 mesi dunque i concorrenti si apprestano a lasciare la casa, tuttavia in queste ore quello che tutti si stanno chiedendo è: ma chi ha vinto il Grande Fratello? Attualmente sono due le candidate al primo posto: Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Ma andiamo a scoprire di più.

Come tutti sappiamo, sia l’ex concorrente di Temptation Island che l’attrice sono state due delle protagoniste assolute di quest’anno, seppur per motivi diversi. Fin dal primo momento infatti Perla e Beatrice hanno saputo conquistare il cuore dei telespettatori, mettendosi in gioco senza filtri. Secondo numerosi utenti del web dunque la finalissima vedrà scontrarsi proprio la Vatiero e la Luzzi, che sono le favorite del pubblico. Ma non solo. Anche per i sondaggi e per gli scommettitori sarà una delle due a portare la vittoria a casa.

Ma chi ha vinto il Grande Fratello tra Perla e Beatrice? Attualmente non sappiamo ancora cosa accadrà e solo nel corso della diretta di questa sera sapremo chi vince il GF. Nel corso della finale ovviamente accadrà di tutto e non mancheranno le emozioni.

Se volete sapere chi ha vinto vi ricordiamo di seguire la live con noi. Nel corso della serata infatti vi aggiorneremo con tutto quello che accadrà fino al momento in cui verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

I finalisti del Grande Fratello

Mentre attendiamo di capire chi ha vinto il Grande Fratello, andiamo a vedere chi sono i finalisti di questa edizione. Perla e Beatrice infatti non sono le uniche a contendersi il titolo per la vittoria.

Tra i concorrenti ancora in gioco infatti troviamo anche Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Restano poi Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi, che sono al televoto per il titolo di sesto e ultimo finalista.

Ma chi vince il GF e chi si aggiudicherà il primo posto? Non resta che attendere per scoprirlo.

Quando va in onda la finale del Grande Fratello

Nel corso dell’ultima puntata di questa edizione scopriremo chi ha vinto il Grande Fratello, ma quando va in onda la finale?

La diretta verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 25 marzo, alle ore 21.30. La live sarà disponibile anche in streaming sul sito o sull’app di Mediaset Infinity. Online sarà possibile recuperare anche le vecchie puntate e i vecchi daytime.

Continuate a seguirci per scoprire chi vince il GF.