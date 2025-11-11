La scorsa settimana Belen Rodriguez è stata ospite al GialappaShow e nel corso della serata non è mancata una simpatica gag col finto Stefano De Martino. La reazione del conduttore tuttavia non sarebbe tardata ad arrivare.

Come avrebbe reagito Stefano De Martino

Sono ormai settimane che si parla di presunte tensioni, mai confermate da parte dei diretti interessati, tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I rapporti tra il conduttore di Affari Tuoi e la showgirl argentina, secondo le voci di corridoio, al momento non sarebbero dei migliori e solo la scorsa settimana è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Proprio la presentatrice è stata ospite al GialappaShow e nel corso della serata si è prestata a una simpatica gag con Luigi Esposito, del duo Gigi e Ross, che ha fatto una parodia di De Martino.

A quel punto tra i due è partito un ironico botta e risposta, durante il quale Belen ha lanciato alcune frecciate al suo ex marito. Il video del momento nel mentre ha fatto il giro del web ed è naturalmente arrivato fino al presentatore di Rai 1. Ma come avrebbe reagito dunque il conduttore partenopeo? A svelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia.

LEGGI ANCHE: Ema Stokholma: “sulle piattaforme di incontri tutti pensano che sia un fake”

Secondo il ben informato giornalista, Stefano De Martino non avrebbe affatto gradito la gag di Belen Rodriguez al GialappaShow. Stando a quanto si legge, attualmente il clima tra l’ex coppia sarebbe più teso e al momento non ci sarebbero segni di pace tra i due. A oggi però i diretti interessati non hanno mai confermato i pettegolezzi, che dunque vanno presi con le pinze.

Stefano nel frattempo prosegue il suo impegno con Affari Tuoi, che terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per tutta la stagione televisiva.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.