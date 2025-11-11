Durante la puntata del GF ieri sera, Domenico ha scoperto che la sua compagna Valentina l’ha lasciato dopo i recenti avvenimenti. Ecco come ha reagito lui e lo sfogo di lei nel post live.

Domenico scopre al GF che la compagna l’ha lasciato

Ennesimo colpo di scena nella puntata al GF, durante la puntata di ieri dove non sono mancati momenti di tensione e qualche gaffe. Nel corso della diretta, Domenico D’Alterio ha scoperto di essere stato lasciato dalla compagna Valentina, che ha deciso di chiudere la loro relazione dopo settimane di tensioni e incomprensioni.

Valentina, che aveva già annunciato la sua scelta sui social, ha rifiutato di partecipare alla puntata del GF ieri sera. In ogni caso ha fatto recapitare una lettera che Simona Ventura ha mostrato in esclusiva al concorrente:

“Una settimana fa mi hai fatto una promessa che non sei riuscito a mantenere. Ogni gesto e parola che sento mi ferisce. È più forte la voglia di stare con una persona che conosci da poco più di 30 giorni. Sei libero di vivere questa esperienza come credi. Io non ci sono più.”, ha detto Valentina nel messaggio indirizzato al concorrente del GF.

Domenico, visibilmente provato, ha ascoltato in silenzio, poi ha commentato, sostenendo che una volta che uscirà dal programma chiarirà tutto con lei e cercherà di rimediare ai suoi errori. Il protagonista del GF ha spiegato che non era intenzionato ad arrivare a un punto del genere: “Da oggi in poi, darò a Benedetta solo il buongiorno. Ognuno fa il suo percorso.”

Ha poi aggiunto di essere dispiaciuto per l’assenza della compagna in puntata: “Si è scocciata dei teatrini in TV. È una persona delusa da me, ma non volevo farle del male. Farò di tutto per riconquistarla.”

Tra le lacrime, Domenico al GF ha concluso con un pensiero: “Valentina e mia figlia sono la mia vita. Ho sbagliato, ma chiedo scusa. Voglio solo la mia famiglia indietro.”

Lo sfogo di Valentina

Dopo la puntata, però, Valentina Piscopo è tornata a parlare sui social, rispondendo alle parole di Simona, la madre di Benedetta, che durante un confronto in Casa aveva definito “sfasciata” la famiglia di Domenico. Nelle sue storie Instagram, Valentina ha replicato duramente:

“Carissima signora Simona. Io mi sono tutelata e non le permetto di parlare di me. Non credo che sua figlia sia una santa. Anche a lei piaceva stuzzicare. Da mamma mi vergognerei. Per il resto, ogni decisione è stata presa.”

Lo sfogo di Valentina dopo la puntata del GF

Un messaggio diretto e definitivo da parte di Valentina anche nei confronti della madre di Benedetta, così come della gieffina stessa. Almeno per ora, la storia con Domenico sembra essere giunta al capolinea. Vedremo se ora che è arrivata questa mossa inattesa, cambieranno le cose e se Domenico riuscirà a farsi perdonare da quella che sembra essere ormai la sua ex compagna.

