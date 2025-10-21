Continua a calare la nuova edizione del Grande Fratello. Ecco gli ascolti della quarta puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5.

Quanto ha fatto il Grande Fratello ieri sera

A distanza di tre settimane dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello si è finalmente entrati nel vivo del gioco. Solo ieri sera è andata in onda la quarta puntata del reality show condotto da Simona Ventura e nel corso della diretta abbiamo assistito a un colpo di scena dietro l’altro. Primo tra tutti il ritorno in casa di Anita Mazzotta, che dopo il lutto che l’ha colpita ha deciso di rimettersi in gioco e di riprendere il suo percorso all’interno del reality show. Ma non solo. Non è mancata infatti un’eliminazione a sorpresa e ad avere la peggio, a seguito di un televoto flash, è stato Bena, che ha così dovuto salutare i suoi compagni. Tra scontri, faccia a faccia e le temute nomination, quella di ieri è stata una serata decisamente impegnativa per gli inquilini.

Tuttavia nonostante le numerose emozioni, sembrerebbe che il reality show non stia convincendo a pieno il pubblico Mediaset. Poco fa infatti sono stati rivelati gli ascolti della quarta puntata, che evidenziano un nuovo calo. Come abbiamo visto, dopo la buona partenza, il programma poco a poco ha iniziato ad appassionare sempre meno telespettatori.

Ma quanto ha fatto dunque la quarta puntata del Grande Fratello? Andiamo a scoprire gli ascolti. L’ultimo appuntamento con il reality show di Canale 5 ha tenuto incollati davanti alla tv 1.873.000 spettatori con uno share del 14.2%. A vincere la serata è stata la fiction Blanca 3, in onda su Rai 1, che ha interessato 3.915.000 spettatori, con uno share pari al 23.9%.

Nelle prossime settimane tuttavia potrebbero esserci ulteriori colpi di scena per i fan del GF e di sicuro il programma riuscirà a risollevarsi.