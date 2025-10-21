Ieri sera ad assistere al secondo concerto milanese di Lady Gaga è stata anche Annalisa, da sempre fan della pop star americana. Nel mentre la pagina ufficiale del Mayhem Ball Tour condivide una foto della voce di Maschio.

Annalisa si scatena al concerto di Lady Gaga

Tra un impegno e l’altro Annalisa pensa anche a divertirsi. Solo pochi giorni fa, come sappiamo, la celebre icona del pop italiano ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Ma io sono fuoco, che si è immediatamente piazzato al primo posto della classifica FIMI. Tra poche settimane intanto la Scarrone darà il via alla sua tournée di palasport, che la porterà in giro nelle principali città del nostro paese. In questi giorni intanto, per promuovere il suo ultimo progetto discografico, non sono mancati instore con i fan, interviste e tanti altri impegni. Ieri sera dunque la voce di Maschio ha deciso di staccare la spina e di godersi una serata all’insegna del divertimento.

Annalisa ha infatti deciso di assistere al secondo concerto milanese di Lady Gaga, verso la quale ha da sempre una profonda ammirazione. L’arrivo della Scarrone all’Unipol Forum non è naturalmente passato inosservato e poco dopo è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. La pagina ufficiale del Mayhem Ball Tour ha infatti condiviso una foto della cantante, affermando:

“L’icona pop italiana Annalisa sarà presente stasera alla seconda data del Mayhem Ball a Milano”.

Annalisa si è così scatenata sulle note dei più grandi successi di Lady Gaga e si è goduta il concerto insieme agli altri fan presenti. Nelle prossime ore tuttavia la Scarrone tornerà a dedicarsi alla sua carriera e proseguirà le prove del suo nuovo tour. Ma come ci stupirà stavolta la cantante? Non resta che attendere ancora poche settimane per scoprirlo.