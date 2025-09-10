Nel corso di una nuova intervista, Cristina Plevani si scaglia duramente contro Tina Cipollari e dice la sua sulla celebre opinionista di Uomini e Donne. Ecco le parole della vincitrice dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Cristina Plevani vs Tina Cipollari

Pochi giorni fa sui social è partito un vero e proprio botta e risposta tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari e adesso a dire la sua è stata anche Cristina Plevani. Ma andiamo con ordine e rivediamo in breve quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando il giornalista, nel corso di un’intervista, si è candidato come opinionista di Uomini e Donne. A quel punto a intervenire è stata proprio la celebre protagonista del dating show, che con un commento ha stroncato Adinolfi. Mario così ha replicato a tono a Tina, dando il via a uno scontro che ha attirato l’attenzione.

Adesso a intervenire nella questione è stata anche la Plevani, che per la prima volta ha voluto esprimere la sua opinione. Ospite della nuova puntata di Casa Lollo, la vincitrice dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi si è scagliata contro la Cipollari e a quel punto ha affermato: “Tina a Uomini e Donne è trash, va bene, funziona. Mario non le toglierebbe nulla, forse abbasserebbe la cresta a qualcuno”. Ma non è finita qui.

Continuando a criticare Tina Cipollari, Cristina Plevani ha aggiunto senza peli sulla lingua: “A volte c’è anche un body shaming che io eviterei, quando si criticano, anche per gioco, le donne o gli uomini che sono nel parterre. Però questo è un mio gusto. Lo fa per spettacolo ma a me non piace, ecco. Alcune esternazioni non mi piacciono”.

Attualmente la Cipollari non ha ancora replicato alle dichiarazioni della Plevani e non è chiaro se nelle ore a venire vorrà intervenire per dire la sua.