Nuova puntata del Grande Fratello questa sera su Canale 5. Il cerchio ormai inizia a stringersi e nel corso della diretta ci sarà una nuova eliminazione. Ma chi lascerà la casa? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Chi lascerà stavolta il Grande Fratello?

Manca poco più di un mese alla finale del Grande Fratello e tra poche settimane scopriremo finalmente chi sarà a vincere questa lunga edizione del reality show. Il cerchio ormai inizia a stringersi e solo pochi giorni fa è stato eletto il primo finalista, che è risultato essere Lorenzo Spolverato. Stasera nel mentre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata, durante la quale ci sarà un’altra importante eliminazione. A scontrarsi al televoto ci sono ben 10 inquilini: Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Maria Vittoria, Maxime, Shaila e Stefania. Ma cosa accadrà e chi dovrà dire addio alla casa?

Anche in questa occasione noi di Novella2000 abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di salvare il vostro concorrente del cuore. Scopriamo dunque i risultati. A risultare i meno votati, a pari merito, sono stati Giglio, Maria Teresa e Maxime, che ottengono il 2% dei voti. A seguire troviamo Maria Vittoria con l’8%, Chiara e Federico con l’11%, Stefania e Shaila con il 13%, Amanda con il 14% e infine Iago, risultato il più votato con il 22% dei voti.

Stando all’esito dei sondaggi dunque il nuovo eliminato del Grande Fratello potrebbe essere uno tra Giglio, Maria Teresa e Maxime. Tuttavia nelle prossime ore tutto potrebbe ancora accadere e la situazione potrebbe ribaltarsi. Vi invitiamo dunque a votare per salvare i vostri inquilini preferiti.

Ma chi lascerà la casa a un mese dalla finale e chi dovrà dire addio al gruppo? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5, come sempre alle 21:30.