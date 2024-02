NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2024

Grande Fratello

Questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello assisteremo a un’altra eliminazione. Ma chi stavolta dovrà lasciare la casa? Scopriamo cosa ci dicono i sondaggi.

Nuova eliminazione in arrivo al Grande Fratello

Nuova diretta in arrivo del Grande Fratello. Questa sera su Canale 5 arriva un altro imperdibile appuntamento con il reality show e come al solito non mancheranno le emozioni. Oltre ad affrontare gli ultimi eventi accaduti in casa, assisteremo anche a una nuova eliminazione. Un altro concorrente dunque dovrà definitivamente abbandonare la trasmissione e di certo in molti si chiedono cosa accadrà. Attualmente in nomination ci sono ben 4 inquilini: Beatrice Luzzi, Stefano Miele, Vittorio Menozzi e Federico Massaro. Ma chi di loro dovrà lasciare la casa e chi invece la scamperà?

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni sul web sono spuntati diversi sondaggi per capire quello che potrebbe succedere. A far partire una votazione sul proprio sito è stato anche il portale Reality House, che ha chiesto ai suoi lettori di votare il loro concorrente preferito. Ma andiamo dunque a scoprire l’esito del sondaggio. A risultare il meno votato, e dunque a rischio eliminazione, è Federico Massaro, che ottiene il 18% dei voti. A seguire troviamo Stefano Miele con il 22% dei voti, Vittorio Menozzi con il 23% dei voti e Beatrice Luzzi, risultata la più amata e la più votata con il 37% dei voti.

Come ogni settimana tuttavia vi invitiamo a prendere i sondaggi con le pinze. Non è detto infatti che sia proprio Federico il nuovo eliminato del Grande Fratello. Attualmente il televoto è ancora aperto e fino a questa sera le cose potrebbero ancora cambiare. Votate dunque se volete salvare il vostro inquilino del cuore.

Cosa accadrà dunque e chi dovrà lasciare la casa? Appuntamento alle 21.30, come sempre su Canale 5.