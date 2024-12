Fisioterapista, amante del calcio e delle arti marziali, scopriamo chi è Emanuele Fiori, concorrente del Grande Fratello. Ecco alcune curiosità sul suo conto come età, vita privata, fidanzata e Instagram.

Chi è Emanuele Fiori

Nome e Cognome: Emanuele Fiori

Data di nascita: 15 maggio 1996

Luogo di nascita: Cagliari

Età: 28 anni

Altezza: Dovrebbe essere alto circa 1 metro e 75 centimetri

Peso: Non sappiamo il peso

Segno zodiacale: Toro

Professione: fisioterapista

Fidanzata: Non sappiamo se Emanuele ha o meno una fidanzata

Tatuaggi: Emanuele ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @_emanuele.fiori_

Emanuele Fiori età, altezza e biografia

Apriamo l’articolo con la biografia di Emanuele Fiori del Grande Fratello. Chi è e dov’è nato? Quanti anni ha? Sappiamo al momento che Emanuele è nato il 15 maggio 1996 a Cagliari, sotto il segno zodiacale del Toro. La sua età è di 28 anni.

Nonostante le sue origini sarde, però oggi Emanuele Fuori vive a Milano, dove lavora.

Al momento non conosciamo altezza e peso del ragazzo, ma sicuramente è alto almeno circa 1 metro e 75 centimetri circa o simili.

E ancora riguardo alla biografia sappiamo, come vedremo in seguito, che è un affermato fisioterapista. Nel 2024 per lui è arrivata l’occasione di fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

Vita privata

Emanuele Fiori, concorrente del GF è fidanzato? Circa la vita privata del fisioterapista non si conosce tantissimo. Quindi vedremo se ha o meno una fidanzata o è single.

In ogni caso possiamo dire con certezza, invece, che ha un fratello gemello di nome Daniele, con cui lavora insieme.

In generale comunque Emanuele Fiori è molto legato alla sua famiglia e alla sua terra.

Dove seguire Emanuele Fiori del GF: Instagram e social

Sui social il concorrente Emanuele Fiori del Grande Fratello èpresente su Instagram. Sul suo profilo sono presenti scatti legati alla sua vita privata e alla sua più grande passione per lo sport, dal calcio alle arti marziali.

Figurano anche foto con amici e persone a lui care, ma anche selfie e immagini di viaggi in giro per il mondo.

Bel rapporto mostrato sui social anche con suo fratello gemello, Daniele.

Per seguirlo è possibile anche farlo attraverso il suo sito ufficiale, presente nella biografia di Instagram.

Carriera

In quanto alla carriera di Emanuele Fiori, possiamo dire che il concorrente del GF è un affermato fisioterapista. È specializzato precisamente in ambito ortopedico e riabilitativo.

A seguito di un tirocinio presso il settore giovanile dell’A.C. Milan, ha lavorato in diversi centri d’eccellenza a Milano, come Isokinetic e Physioclinic.

Oggi insieme al fratello gemello Daniele gestisce il centro Fisiofiori situato a Milano. Anche qui si occupa di traumi sportivi, ma anche riabilitazione e delle precise terapie fisiche.

Come emerso dal sito ufficiale del centro, Emanuele è esperto in massaggi linfodrenanti, kinesiotaping, tecarterapia, laserterapia e non solo. Grazie a tutte le esperienze fatte nel campo, ha potuto lavorare con atleti di alto livello, consolidandosi in questo settore.

Peraltro oltre a questo anche lui gioca a calcio e fa arti marziali. Ci tiene molto al suo fisico, che mette in mostra spesso anche sui social.

Emanuele Fiori al Grande Fratello 2024

A sorpresa per la puntata del 2 dicembre 2024 è stato annunciato l’ingresso di ben 5 nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello.

Nella lista dei partecipanti c’è anche Emanuele Fiori, che a quanto pare ha conquistato la fiducia di autori e Signorini ed è stato selezionato come uno dei protagonisti. Vedremo come se la caverà.

Intanto ricordiamo che il programma è condotto da Alfonso Signorini, con la presenza delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ma anche l’inviata social, Rebecca Staffelli.

Il percorso di Emanuele Fiori al Grande Fratello

Al Grande Fratello in data 2 dicembre è stato annunciato l’ingresso di cinque nuovi concorrenti, tra cui come detto anche Emanuele Fiori. Nel paragrafo seguente vedremo il suo percorso nel programma dalla 12esima settimana di messa in onda.

Sicuramente la sua bellezza attirerà l’attenzione di qualcuno in Casa!

