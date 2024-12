Sapete chi è Bernardo Cherubini? Ex attore, è anche il fratello di Jovanotti. Andiamo quindi a conoscerlo meglio attraverso le informazioni che riguardano la sua biografia, la vita privata, la carriera e i social.

Chi è Bernanrdo Cherubini

Nome e cognome: Bernardo Cherubini

Data di nascita: 1 maggio 1963

Luogo di nascita: Roma

Età: 61 anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: wedding planner ed ex attore

Fidanzata: Bernardo dovrebbe avere una compagna

Figli: Bernardo non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @bernardo_cherubini

Berbardo Cherubini età, altezza e biografia

Il nome di Bernardo Cherubini non è nuovo al pubblico, vediamo quindi chi è attraverso le sue informazioni sulla biografia, quindi di dov’è, quanti anni ha e dove abita. Bernardo è nato a Roma il 1 maggio 1963. Ha quindi 61 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e il suo peso e non sappiamo nemmeno se ha tatuaggi, ma sembra non averli.

Parlando della sua famiglia, ha un fratello molto famoso che è il cantante Lorenzo Cherubini, cioè Jovanotti. Poi ci sono la sorella Anna e il fratello Umberto Cherubini (morto nel 2007). I suoi genitori sono Viola Cardinali e Mario Cherubini.

Vita privata del fratello di Jovanotti

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Bernardo Cherubini, ci si chiede se abbia o meno una moglie o dei figli. Di lui non si sa molto, ma alcune fonti dicono che abbia da molti anni una compagna di nome Tiziana. Mentre non sembra avere figli.

Nella vita di Bernardo c’è stato un momento davvero terribile che lui, il fratello Jovanotti e la sorella Anna hanno dovuto affrontare insieme alle loro famiglie. Infatti nel 2007 è venuto a mancare l’altro fratello, Umberto. L’uomo è morto in un incidente aereo e il dolore è stato immenso. Era il 22 ottobre del 2007 quando avvene la tragedia. Umberto, all’età di 45 anni, stava volando insieme al 37enne Bruno Bianchella quando il loro velivolo precipitò nei pressi di Latina, schiantandosi al suolo.

Le circostanze dell’incidente furono attribuite al forte vento di tramontana che colpì il volo di prova di Umberto, un esperto istruttore di volo presso la scuola “Touch and Go” di Anguillara Sabazia (Roma). Più nel dettaglio, il velivolo, alzatosi per un ultimo volo di prova richiesto dal futuro acquirente, subì un improvviso avvitamento e precipitò in un terreno agricolo, provocando la morte istantanea dei due occupanti.

Dove seguire Bernardo Cherubini: Instagram e social

Non famosissimo, per quanto riguarda i social di Bernardo Cherubini non c’è purtroppo molto da dire.

Vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha pochissimi follower e tra l’altro è privato. Quindi per vedere i contenuti che pubblica occorre fare richiesta per il “segui”.

Carriera

Come detto, Bernardo Cherubini non è famoso come il fratello Jovanotti. Ha avuto una prima carriera da attore, ma poi si è buttato su altro. Nella sua carriera di attore, durata non molto, ha recitato ad esempio nel film Panarea del 1997.

Successivamente ha intrapreso un’altra strada e infatti oggi lavora come wedding planner e tour operator.

L’Eredità

Il 12 marzo 2020 Bernardo Cherubini è apparso in TV e lo ha fatto nel programma L’Eredità come concorrente.

Bernardo Cherubini al Grande Fratello

A dicembre del 2024 il Grande Fratello ha deciso di far entrare nella Casa nuovi concorrenti per creare nuove dinamiche e ridare un po’ di slancio al reality. Tra i concorrenti annunciati c’è anche il fratello di Jovanotti Bernardo Cherubini.

Vediamo quindi chi sono tutti i concorrenti.

I concorrenti del Grande Fratello

Il percorso di Bernardo Cherubini al Grande Fratello

Per Bernardo Cherubini l’ingresso nella Casa del Grande Fratello è segnato a lunedì 2 dicembre.