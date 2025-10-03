Al Grande Fratello Giulio dopo aver dormito insieme a Benedette ha deciso di prenderne le distanza. Poco dopo però sembra avere già puntato un’altra coinquilina. Stiamo parlando di Anita. Sarà il nuovo triangolo della Casa?

Grande Fratello, Giulio prende le distanze da Benedetta

L’avventura di Giulio Carotenuto al Grande Fratello si è accesa fin da subito, prendendo una piega inaspettata. Il dentista, entrato da pochi giorni nella Casa, aveva mostrato un interesse per Benedetta, tanto da destare non poche critiche sia dentro che fuori la Casa. Sguardi, coccole e perfino una notte passata a dormire insieme. Ciò aveva fatto pensare a una nuova coppia in arrivo. Ma qualcosa sembra essere cambiata.

Dopo quel momento, Giulio ha cominciato a prendere le distanze dalla coinquilina del Grande Fratello. Confidandosi con Grazia, ha ammesso senza troppi giri di parole: “La spensieratezza che c’è stata è finita stanotte. Perché se tu hai visto io tutto il giorno oggi, ci ho giocato, ci ho parlato, ma non ho fatto altro. Ho preso le distanze proprio perché ho capito che la vedo solo come un’amica.”

A Giulio, infatti, non è chiaro se il coinvolgimento di Benedetta sia autentico o solo una reazione al contesto “Grande Fratello”: “A me di lei piace il fatto che ride sempre, è l’unica cosa che mi è piaciuta sul serio. Non so se io le interesso realmente o se è una estremizzazione data dal contesto.”

Grazia, diretta e senza peli sulla lingua, ha commentato: “È carina, però certi atteggiamenti non mi sembrano naturali. Io il primo giorno subito ho detto: ‘Loro due non si interessano realmente’.”

Alla fine, Giulio ha ammesso: “Sì, ho sbagliato. Ho fatto un passo che potevo evitare perché non sono sicuro se quella persona mi interessa davvero. Questa è la verità.”

Giulio punta Anita

Ma non è di certo finita qui. Nelle ultime ore, Giulio si è avvicinato ad Anita, mostrandosi non del tutto indifferente a lei, anzi. Dalle sue parole i più hanno avvertito qualcosa:

“Con te sento una connessione particolare, l’ho sentita dal primo momento che ti ho vista. Io con le persone che hanno sofferto, con le persone che sono riuscite a ripartire, ho spesso questa cosa.”

A differenza del concorrente del Grande Fratello, tuttavia Anita per ora non sembra ricambiare la curiosità del dentista. Giulio ha davvero deciso di allontanarsi da Benedetta? Con Anita nascerà qualcosa pian piano? Il pubblico resta in attesa di nuovi sviluppi.