Consueto appuntamento con il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino? Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto nella puntata di giovedì 2 ottobre? Ecco cosa è successo al gioco dei pacchi con protagonista Francesca dalla Calabria.

Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto

Serata storica nel game show durante la puntata di giovedì 2 ottobre 2025. Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi? Tenetevi forte perché ne vedremo delle belle! Per la prima volta in questa edizione, viene assegnato il montepremi massimo di 300.000 euro.

La protagonista di Affari Tuoi, di cui ora scopriremo quanto ha vinto, è Francesca, concorrente proveniente dalla Calabria. Lei ha giocato una partita tanto audace quanto perfetta.

Accompagnata dal fidanzato, Francesca ha affrontato il gioco con grande lucidità e determinazione. Dopo aver cambiato il pacco inizialmente assegnatole (di colore blu e quindi con pochi euro all’interno), ha seguito il suo istinto fino in fondo, rifiutando tutte le offerte, inclusi 75.000 Euro. Scelta molto coraggiosa.

Era convinta che il suo pacco finale contenesse una somma importante… e aveva ragione!

Quanto ha vinto Francesca della Calabria ad Affari Tuoi

Quindi quanto hanno vinto ad Affari Tuoi nella puntata del 2 ottobre? Nel duello finale tra 100.000 e 300.000 Euro, Francesca ha sorpreso tutti proponendo un accordo al Dottore: “Chiudiamo con 250.000 euro?”. Ma la controproposta del Dottore è stata più bassa seppur importantissima: 200.000 Euro.

Ed è qui che Francesca compie il gesto che ha infiammato il pubblico: trita l’assegno senza esitazione, lasciando di stucco anche il compagno, visibilmente spiazzato. Una scelta coraggiosa che si rivela vincente: nel pacco, infatti, c’erano proprio i 300.000 euro.

Francesca era in trasmissione da ben 38 puntate, sempre tra le regioni presenti in studio, ma ha deciso di scendere in campo come concorrente e ha chiuso il suo percorso con il colpo della vita.

Una vittoria che resterà nella storia del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino (che peraltro oggi compie gli anni… auguri da tutti noi), e che dimostra come, a volte, seguire il proprio istinto ripaga davvero.

Se dunque vi state chiedendo quanto hanno vinto ad Affari Tuoi… avete la risposta!