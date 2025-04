Scatta l’allarme antincendio nell’albergo in cui, dopo la finale, alloggiavano gli ex gieffini e la colpa è di Helena

Dopo la finale di Grande Fratello, la seconda classificata Helena Prestes ha fatto scattare per sbaglio l’allarme antincendio nell’albergo in cui lei e tanti altri ex coinquilini hanno trascorso la notte.

Grande Fratello, Helena aziona per sbaglio l’allarme antincendio in albergo

La finale di Grande Fratello, andata in onda ieri sera, si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi, ma anche Helena Prestes, arrivata seconda, è riuscita a lasciare ancora una volta il segno anche in un modo del tutto inaspettato anche una volta conclusa tutta la festa in studio.

Dopo aver vissuto l’emozione dell’ultima serata nel reality, la modella è rientrata in albergo insieme a Javier e ad alcuni ex coinquilini per continuare i festeggiamenti, in parte documentati sui social.

Tra l’entusiasmo dei presenti e le sorprese organizzate dai fan, il clima era già carico di allegria, fino a quando un episodio imprevisto ha fatto scattare ulteriormente l’ilarità generale: Helena, inavvertitamente, ha attivato l’allarme antincendio della struttura.

Il momento è stato ripreso nelle dirette Instagram di alcuni presenti e in pochi minuti è diventato virale. Nel video registrato da Gessica Notaro, presente in qualità di amica di Javier, si sente chiaramente il rumore dell’allarme, che coglie tutti di sorpresa.

Javier, presente accanto a Helena, non ha perso l’occasione per scherzare con lei, richiamandola come spesso è avvenuto in casa e sottolineando che solo lei avrebbe potuto combinare un simile disastro.

😂😂😂😂 3 storie di Gessica… Hele fa scattare l’allarme antincendio dell’albergo e Javi “ HELENAAAAA” da morì 😂😂😂😂#helevier pic.twitter.com/aKxI1VyQcI — Simo (@Simopiccoletta) April 1, 2025

L’episodio ha scatenato risate e commenti divertiti sui social, con i fan che hanno ribadito quanto Helena fosse stata una delle protagoniste più spontanee e imprevedibili di questa edizione del Grande Fratello.

Nonostante non abbia conquistato il primo posto, Helena ha comunque lasciato un segno indelebile tra il pubblico, non solo per il suo controverso percorso nel programma, ma anche per la sua follia.

Il post-finale del Grande Fratello, ancora una volta, ha regalato un ultimo momento esilarante ai fan e già si rincorrono anche voci di episodi avvenuti nel dietro le quinte della finale.