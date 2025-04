Spunta un presunto retroscena dopo la finale del Grande Fratello, che riguarderebbe gli Shailenzo. Una giornalista ha scritto di avere ricevuto una “soffiata” secondo cui Shaila Gatta avrebbe tirato uno schiaffo al suo ormai ex Lorenzo Spolverato. Ecco cosa è emerso secondo questa indiscrezione.

Il presunto retroscena su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Il post Grande Fratello a quanto pare è più interessante del Grande Fratello stesso! Dopo la proclamazione della vincitrice Jessica Morlacchi, sono giunti diversi rumor su ciò che sarebbe accaduto al termine della puntata. Shaila Gatta ieri sera ha fatto il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia. E adesso è emerso un retroscena svelato da Grazia Sambruna. Ma andiamo per ordine.

Se Yulia Naomi Bruschi aveva spifferato che tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato le cose sarebbero andate a meraviglia, a quanto pare qualcosa sembra essere andato storto… e di parecchio pure! Ieri sera, come si rumoreggiava, l’ex velina di Striscia La Notizia ha lasciato in diretta nazionale il modello, dandole le sue motivazioni. E a quanto pare non sembra essere proprio un pesce d’Aprile!

Una doccia gelata per Lorenzo Spolverato e i tantissimi fan Shailenzo, che sognavano di vederli insieme. Si vocifera addirittura che dopo questo incontro Shaila Gatta non volesse nemmeno tornare in studio per seguire il resto della puntata e sarebbe stata convinta. A svelare ulteriori dettagli è stata Grazia Sambruna che su X nella mattinata di oggi ha scritto questo post, che vi riportiamo qui sotto:

“Mi confermano def: dopo la puntata Shaila avrebbe DAVVERO mollato uno schiaffo a Lorenzo Spolverato”, ha scritto la giornalista.

Il tweet di Grazia Sambruna

Ovviamente prendiamo con le pinze questa indiscrezione e semmai Lorenzo Spolverato o Shaila Gatta volessero intervenire per fare chiarezza e spiegare come sono andate realmente le cose, Novella2000.it è pronta ad ascoltarli.