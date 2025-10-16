Nell’ultima puntata del GF Domenico ha avuto un acceso confronto con la sua compagna Valentina, delusa per la sua vicinanza a Benedetta. I due si sono giustificati parlando di amicizia e nel post puntata il gieffino ha preso una decisione che non farà affatto piacere alla fidanzata…

GF, Domenico non rinuncia al rapporto con Benedetta

Al GF continuano a far discutere dichiarazioni e scelte da parte dei concorrenti in gioco. Mentre ci si chiede se Anita tornerà o meno in gioco dopo il ritiro, ora è Domenico D’Alterio ad attirare l’attenzione con una situazione che sta dividendo il pubblico.

Dopo giorni di sguardi complici e battute affettuose con la coinquilina Benedetta Stocchi, in diretta durante l’ultima puntata del GF la compagna Valentina ha fatto sapere di non avere preso affatto bene questa vicinanza. Ha paragonato la situazione a una dinamica in stile Temptation Island, chiedendo rispetto maggiore a Domenico.

Mentre quest’ultimo ha tentato di giustificare la sua posizione e Benedetta dall’altra parte si è scusata con Valentina, cosa è successo dopo? Domenico in Casa al GF ha riflettuto molto su questa situazione e ha preso una decisione che probabilmente non piacerà affatto alla sua compagna.

Questo perché, nonostante la dura strigliata ricevuta durante la puntata del GF, Domenico non sembra intenzionato a rompere il legame con Benedetta. Subito dopo la puntata infatti il concorrente si è lasciato andare a uno sfogo proprio con la coinquilina. Si è detto non disposto a rinunciare a un bel rapporto solo per una sfuriata della sua compagna:

“Si era creato qualcosa di bello, capito? Ma io perché mi devo privare di una persona che fondamentalmente mi fa stare bene? Che ho fatto di male?”

Benedetta nei confronti del coinquilino del GF si è mostrata comprensiva, allo stesso tempo l’ha portato a rifletterci su: “Sono completamente d’accordo, però se quello che si è visto ha fatto soffrire una persona…”.

In ogni caso Domenico sembra aver preso la sua decisione. Anche se Valentina è parsa piuttosto determinata, lui ha ribadito di non volersi allontanare da una persona con la quale ha instaurato un certo feeling e complicità. Per lui non c’è nulla di male in tutto questo. Ma ora come la prenderà la sua compagna? Deciderà di intervenire?