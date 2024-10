Stando a una segnalazione emersa in queste ore, Millie Moi sarebbe stata avvistata in un locale a Roma con Raul Dumitras, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island.

La segnalazione sugli ex volti di Temptation Island

Tra pochi giorni andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione di Temptation Island e finalmente scopriremo come terminerà il viaggio nei sentimenti delle coppie. Oltre ad assistere al falò di confronto tra Federica e Alfonso infatti vedremo anche cosa sarà accaduto ai protagonisti un mese dopo la fine delle registrazioni e di certo non mancheranno i colpi di scena. In attesa di saperne di più, nelle ultime ore è spuntata una segnalazione che non è passata inosservata e che coinvolge Millie Moi.

Come abbiamo visto, solo durante la scorsa puntata la giovane donna ha incontrato il suo fidanzato Michele. Il falò tuttavia non è terminato nel migliore dei modi e così la coppia si è detta addio. A oggi non sappiamo ancora cosa sia accaduto tra i due dopo la fine del programma, tuttavia una segnalazione ha attirato l’attenzione del web.

Stando a quanto riporta Deianira Marzano infatti, che ha ricevuto un messaggio da una fan, sembrerebbe che Millie sia stata avvistata in un locale a Roma con Raul Dumitras, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island. Già qualche giorno fa gli utenti avevano notato dei like dell’imprenditore ad alcuni post social di Millie, che avevano fatto discutere. Adesso questa segnalazione alimenta le teorie degli utenti, che parlano già di un possibile flirt tra i due.

Precisiamo tuttavia che al momento si tratta solo di rumor infondati. A oggi infatti non è chiaro che tipo di legame ci sia tra Millie e Raul. In più non sappiamo cosa sia accaduto tra la Moi e Michele. I due avranno confermato la decisione presa al falò? Lo scopriremo solo tra qualche giorno.