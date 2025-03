Intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più, un’amica ha rivelato il futuro degli Shailenzo e quali sono le reali intenzioni di Shaila Gatta dopo la finale del GF, in programma domani sera. Sarà vero amore con Lorenzo Spolverato oppure ognuno prenderà la propria strada? Ecco cosa ha detto.

Parla un’amica di Shaila Gatta

Da quando Shaila Gatta è uscita dalla Casa del Grande Fratello a un passo dalla finale, su di lei e Lorenzo Spolverato si è detto davvero di tutto. Da chi sostiene che da domani per loro inizierà una nuova vita a chi, invece, pensa che ognuno prenderà la propria strada. Il gossip scalpita e non si ferma e non lo farà fino a quando lei non si esporrà ufficialmente sui social e in puntata.

Il fandom Shailenzo è in attesa e la maggior parte sono preoccupati che la storia d’amore nata nella Casa del GF tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato possa finire ancor prima di iniziare. Adesso però a parlare e rassicurare i supporter ci ha pensato un’ex gieffina che ben conosce entrambi. Parliamo di Yulia Naomi Bruschi.

La modella, che intanto ha ritrovato il suo fidanzato Giglio (Luca Giglioli ndr), in un’intervista rilasciata a Non succederà più, trasmissione radiofonica di Giada Di Miceli, ha spiegato come stanno realmente le cose tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato:

“La coppia Lorenzo–Shaila mi piace tantissimo, io le voglio tanto bene a Shaila. Certo, ci siamo sentite tutti i giorni. Va tutto bene, è normale, sono giorni di assestamento ma tra loro è tutto a posto, lo vedrete con il tempo. L’amore per Lorenzo non è assolutamente cessato, perché dovrebbe? Con tutto quello che hanno costruito. Poi, se non dovesse andare, lo vedranno fuori. Per il momento tutto a posto, alla grande”.

Dunque chi temeva che la relazione potesse sfumare da un giorno all’altro può tirare un sospiro di sollievo, dato che Yulia è sicura che l’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato andrà avanti eccome.