Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Settembre 2023

Grande Fratello

Le nomination del 21 settembre 2023 al Grande Fratello

La puntata del 21 settembre 2023 del Grande Fratello è stata carica di eventi. La serata si è aperta con uno scontro tra Beatrice Luzzi e alcuni inquilini della Casa, soprattutto Massimiliano Varrese. In seguito c’è stata anche una piccola diatriba tra Fiordaliso e Claudio Roma. Successivamente si è parlato di possibili amori all’interno della Casa nel momento in cui Heidi ha dato un due di picche a Massimiliano senza che lui sappia ancora qualcosa.

Successivamente sono cominciate le nomination (ricordiamo che Arnold e Grecia sono già al televoto perché hanno perso quelli precedenti):

Anita Olivieri ha nominato Valentina

Lorenzo Remotti ha nominato Claudio Roma

Samira ha nominato Heidi Baci

Claudio ha nominato Giselda Torresan

Rosy Chin ha nominato Valentina

Angelica ha nominato Claudio

Valentina ha nominato Anita

Heidi ha nominato Giselda

Giselda ha nominato Claudio

Letizia ha nominato Claudio

Vittorio ha nominato Angelica

Alex ha nominato Vittorio

Fiordaliso ha nominato Vittorio

Giuseppe ha nominato Claudio

Massimiliano ha nominato Claudio

Paolo ha nominato Giselda

Beatrice ha nominato Lorenzo

Ciro ha nominato Anita

Marco ha nominato Vittorio

Grecia ha nominato Rosy

Arnold ha nominato Heidi

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination al Grande Fratello, quindi, troviamo Arnold, Grecia, Claudio, Giselda, Vittorio. Il pubblico sceglierà chi eliminare e chi mandare avanti. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news.

Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.