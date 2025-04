Questa mattina, Jasmine Carrisi ha confermato la propria partecipazione al nuovo reality The Couple, in cui concorrerà in coppia con un suo grande amico.

Jasmine Carrisi è una concorrente ufficiale di The Couple

Jasmine Carrisi sarà una delle protagoniste del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, condotto da Ilary Blasi e in partenza il prossimo 7 aprile. La conferma è arrivata questa mattina durante un’ospitata a Mattino Cinque.

La figlia di Al Bano ha svelato anche l’identità del suo compagno d’avventura: si tratta di Pierangelo Greco, make-up artist e suo migliore amico. La notizia ha subito catturato l’attenzione del pubblico, che attende con trepidazione maggiori informazioni sul programma di Ilary.

Sul cast di The Couple, infatti, restano ancora molti punti interrogativi. Al momento, Mediaset non ha ancora svelato tutti i nomi delle coppie in gara, alimentando la curiosità dei telespettatori.

Sappiamo solo che, oltre a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, troveremo in gara Manila Nazzaro col marito Stefano Oradei, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli e l’ex velina Thais Wiggers.

Ciò che è certo è che le coppie di concorrenti dovranno affrontare una serie di sfide, sia fisiche che mentali, mettendo alla prova la loro complicità e il loro affiatamento.

Il format prevede inoltre una convivenza h24 sotto l’occhio vigile delle telecamere, proprio come accade nel Grande Fratello, che ha chiuso i battenti lo scorso lunedì 31 marzo. Il vincitore si porterà a casa ben 1 milione di Euro.

Resta ora da scoprire quali altre coppie entreranno in gioco e quali dinamiche si creeranno all’interno della competizione. L’appuntamento con la prima puntata è fissato per il 7 aprile, quando finalmente The Couple prenderà ufficialmente il via.